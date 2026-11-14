Lo schiaffo ai bimbi del bosco. No ai genitori

La Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il ricorso di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i gentori dei tre bambini della cosiddetta «famiglia nel bosco», che resteranno quindi per ora in casa famiglia. Lo ha comunicato il loro avvocato Simone Pillon, che con rammarico rileva che «la corte abruzzese ha così deciso di confermare la validità della Consulente tecnica e di convalidare l’ordinanza del Tribunale minorile anche nella parte in cui aveva ignorato le allegazioni relative ai rischi per la salute dei bambini dovuti alla permanenza in casa famiglia» e che «sono state disattese anche le osservazioni della difesa relative al diritto di libera scelta dei genitori, con riguardo alla scuola, e non sono state considerate le indicazioni della giurisprudenza di legittimità sulla residualità del collocamento extrafamiliare e sulla necessità che siano chiaramente indicati i termini della sua durata».

Per questo il legale ha spiegato che presenterà nei prossimi giorni ricorso alla Cassazione. Pillon nota con soddisfazione invece che è stato «confermato il piano di rientro graduale già in essere e che sta procedendo, anche perché i bambini sono molto felici di poter stare con mamma e papà nei fine settimana e nei giorni di incontro infrasettimanale, pur attendendo con ansia il rientro definitivo».

Il caso della famiglia del bosco, composta da Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, una coppia di origine anglo-australiana, e dai loro tre figli (Utopia Rose, Galorian e Bluebell), che si era stabilita in Abruzzo in un casolare isolato nel comune di Palmoli per vivere secondo uno stile a dir poco alternativo, è negli ultimi due anni diventato un caso politico. E la politica reagisce. «Ho sentito l’avvocato Pillon - dice il vicepresidente del consiglio e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini - e faremo tutto quello che è normativamente possibile anche in questa legge di bilancio per porre fine a una violenza di Stato che fa il male di quei bambini e di quella famiglia. Quella mamma e quel papà hanno detto di sì a tutto, c’è una nuova casa, la scuola, la sanità e non capisco questo insistere sulla separazione di questi bimbi dai loro genitori». Di «vera vergogna» parla il leader di Italia Domani Marco Rizzo, che si chiede se «la corte abruzzese, che ha respinto il ricorso per il ritorno immediato a casa dei bambini, applicherà lo stesso metro di giudizio negli accampamenti rom o nelle disagiate periferie abruzzesi, abitate da comunità chiuse di immigrati stranieri?». Rizzo chiede il «ricongiungimento immediato» di bambini e genitori.