Lo “squalo” De Gennaro: una vita ai vertici dello Stato tra successi, potere e ombre

Lo chiamano “lo squalo”, ma lui preferirebbe “lo sbirro”. Gianni De Gennaro, 78 anni, ha attraversato quasi mezzo secolo di storia repubblicana, passando attraverso governi di ogni orientamento e ricoprendo alcuni degli incarichi più importanti dell’apparato dello Stato. Una carriera ai vertici della Polizia, dei servizi segreti e di grandi aziende pubbliche e private, segnata anche da vicende giudiziarie, fino alla nuova inchiesta della Procura di Caltanissetta: l’ex capo della Polizia è indagato per depistaggio nell’ambito delle indagini sulla strage di via D’Amelio.

La lunga storia nelle istituzioni del prefetto De Gennaro -78 anni, calabrese di Reggio, sposato, due figli, il fratello minore Andrea è il comandante generale della Guardia di Finanza- inizia dopo la laurea in Sapienza: fa la leva come ufficiale di complemento dell’Esercito. Dopo un breve periodo al ministero del Tesoro, nel 1973 entra come funzionario in Polizia. Viene promosso due volte per meriti straordinari: la prima nel 1980, quando fu protagonista in un conflitto a fuoco all’interno dell’ambasciata belga di Roma, finito con la liberazione di trenta ostaggi minacciati da uno squilibrato. La seconda nel 1990, per la brillante conclusione di una serie di importanti operazioni di rilievo internazionale contro la mafia.

Collabora per 11 anni con il giudice Giovanni Falcone, svolgendo indagini internazionali: nel 1984 si occupa dell’estradizione dal Brasile di Tommaso Buscetta. Alla fine del1991 diventa vicedirettore della Direzione investigativa antimafia. Nel 1993 è direttore della Dia. Scala quindi le poltrone più alte dell’amministrazione: vicecapo della polizia nel 1993, nel diventa capo il 26 maggio del 2000 (governo Amato), incarico che manterrà per ben 7 anni. Non lo scalfisce la gestione del 2001 a Genova, con l’irruzione della polizia nella scuola Diaz.

Indagato e condannato in primo grado per aver istigato alla falsa testimonianza l’ex questore del capoluogo Francesco Colucci, viene assolto dalla Cassazione ”perché il fatto non sussiste". La sua carriera in polizia finisce nel 2007, non quella nelle amministrazioni dello Stato, dove prosegue a collezionare incarichi per un ventennio: direttore del Dis (2008-2012), Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica (2012-2013), presidente di Leonardo (2013-2020). Passa quindi al settore privato: presidente della Banca Popolare di Bari (2020-2022).

Nel 2022 Webuild lo nomina presidente di Eurolink, general contractor per la progettazione e la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina. Dal 2013 è inoltre presidente del Centro studi americani, importante think tank di orientamento atlantico. De Gennaro ha infatti anche saldi legami con gli Usa, come conferma anche la ‘Medal of meritorious achievement’ conferitagli nel 2006 dall’Fbi - la prima attribuita ad uno straniero - per l’operazione Pizza Connection.