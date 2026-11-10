L’ombra della corruzione sulla vittoria di Roberto Fico. Voti in cambio di appalti nella sanità. Incontri e tangenti. Il sistema rosso. Ecco le intercettazioni

L’inchiesta della Procura di Napoli allunga ombre anche sulle ultime elezioni regionali. Nel mirino i voti dirottati sui candidati del campo largo guidato dall’attuale presidente grillino Roberto Fico. I magistrati accendono un faro sui rapporti tra gli imprenditori Mario e Marco Langella e l’ex numero uno di Soresa (società per la spesa sanitaria) Tommaso Casillo. Le indagini hanno documentato l’interessamento degli imprenditori per la candidatura di Rossella Casillo, figlia del presidente di Casillo, schierata nella lista A Testa alta della coalizione di Fico.

Marco Langella ha prospettato la possibilità di procurarle 400-500 preferenze, coinvolgendo Ivan Aprea, consigliere comunale di Volla. Il 28 ottobre 2025, discutendo con il padre dei 3.000 euro concordati con Aprea per l’attività elettorale, Marco ha riferito di averne già consegnati 1.500. Mario ha commentato: «eh ma tu 3000 euro, hai capito quanti voti deve portare? 150 voti? E quello li porta?», aggiungendo: «150... a 20 euro sono 3.000 euro». Marco ha tuttavia precisato che l’accordo riguardava un pacchetto di preferenze, non un prezzo pattuito per ogni singolo voto.

Gli imprenditori spingono per allargare il raggio d’azione negli appalti della sanità campana.

L’accordo emerge durante un incontro riservato del 10 marzo 2023, avvenuto nello studio medico di Giuseppe Russo, manager della sanità campana. Prima di affrontare gli argomenti più delicati, il direttore generale Russo allontana il proprio cellulare, portandolo in un’altra stanza. La conversazione è stata comunque registrata attraverso una microspia installata nello studio. Durante l’incontro, Mario e Marco Langella hanno chiesto a Russo di intervenire presso tre strutture sanitarie private: la Casa di Cura Villa dei Fiori di Acerra, il Pineta Grande Hospital di Castel Volturno e l’Ospedale Evangelico Betania di Ponticelli, per favorire l’affidamento di servizi alle loro imprese.

La richiesta è emersa dalle parole di Mario Langella: «devi fare un intervento!» e «senti vedi di dare una mano a questi qua, ecco». Gli imprenditori hanno prospettato anche la possibilità di ricambiare l’interessamento con consulenze in ambito sanitario, proposta che Russo ha respinto. In cambio del proprio interessamento presso le cliniche, Russo ha chiesto ai Langella di affidare gli esami clinici dei dipendenti al laboratorio di Mauro Beneduce, fatto entrare nello studio durante la conversazione.

Il direttore generale ha espresso con insistenza la richiesta: «le analisi li deve far lui, le analisi li deve fare lui». Ha poi ribadito: «sintesi del mio pensiero: tu mi vuoi fare contento a me?», aggiungendo: «fagli fare i prelievi a lui» e «a me interessa che, mi interessa che Mauro lavori come collaboratore». Lo scambio di favori ha trovato un successivo riscontro nell’affidamento degli esami al laboratorio di Beneduce. 30 dicembre 2025, Mario Langella ha contattato l’imprenditore per organizzare le analisi dei lavoratori destinati al cantiere per la raccolta dei rifiuti nel Comune di Somma Vesuviana. Nel richiamare l’impegno precedente, ha affermato: «mi sono ricordato di questo fatto e praticamente appena c’è stata la possibilità...».