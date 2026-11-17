Tre smartwatch, 5 smartphone, anche all’interno di una delle lavatrici in uso ai detenuti e droga. È quanto è stato ritrovato nel carcere della Dogaia di Prato. In particolare le perquisizioni hanno riguardato gli alloggi del reparto K, che ospita i detenuti collaboratori di giustizia di prima fascia. Sono state 19 in tutto le celle controllate, oltre agli spazi comuni. L’operazione è stata condotta da 70 uomini della Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Carabinieri è stata condotta all’interno del carcere della Dogaia di Prato.

Le attenzioni delle forze dell’ordine non si sono limitate al settore K, perché è stata condotta la stessa operazione anche in altre sezioni, in particolare in quelle che ospitano i detenuti non collaboratori sottoposti al regime di Alta Sicurezza e anche qui sono stati sequestrati dispositivi vietati, nello specifico 5 smartphone, anche all’interno di una delle lavatrici in uso ai detenuti. È stato recentemente rinvenuto anche un microtelefono in una sezione di media sicurezza. Qualunque dispositivo di comunicazione con l’esterno è vietato all’interno delle carceri italiane ma, sempre più spesso, vengono rinvenute varie tipologie di smartphone e anche telefoni cellulari tradizionali, che vengono utilizzate soprattutto per continuare a gestire “gli affari” durante il periodo di detenzione.

La situazione all’interno del penitenziario si inserisce in un quadro di forte criticità, aggravato da un progressivo sovraffollamento che vede 649 detenuti ristretti in celle che spesso ospitano quattro persone. A ciò si aggiungono le verifiche in corso su numerosi episodi di assenteismo del personale, che si sta cercando di arginare anche sotto il profilo della rilevanza penale. Per arginare il fenomeno, la Procura ha ribadito la necessità di interventi urgenti già segnalati al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Le richieste comprendono l’invio di personale adeguato per una vigilanza armata contro il sorvolo dei droni, l’installazione di moderni dispositivi jammer per schermare la rete internet e telefonica dall’interno, e l’introduzione di esami radiologici per i detenuti in rientro in istituto per bloccare l’introduzione di droga tramite ovuli. Il carcere della Dogaia di Prato è noto per le problematiche interne e queste operazioni sono orientate a scardinare le reti criminali.