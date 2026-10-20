Michele Usuelli prosciolto dalla diffamazione aggravata. “Reato prescritto”

Michele Usuelli, medico neonatologo ed ex consigliere regionale di Più Europa a processo per diffamazione aggravata è stato prosciolto per intervenuta prescrizione. Lo ha deciso oggi Giovanna Taricco, presidente della decima sezione penale del tribunale milanese, che ha dichiarato il “non doversi procedere in ordine al reato perché estinto per intervenuta prescrizione”. Usuelli aveva denunciato pubblicamente che una deputata dell’Uganda ospite nel 2019 al World Congress of Families Verona 2019, il Congresso mondiale delle famiglie, sarebbe stata tra i promotori di un progetto di legge per reintrodurre pene severissime - fino dall’ergastolo - e in certi casi la pena di morte, per le persone omosessuali.

A denunciarlo per diffamazione era stato il presidente italiano del Congresso mondiale delle famiglie. A dare notizia del processo era stato lo stesso Usuelli in un post social. “La mia colpa - aveva scritto - è stata aver scritto che tra i relatori vi fosse una deputata ugandese che voleva la pena di morte per il reato di omosessualità aggravata. Io sono da 9 anni a processo. Nel frattempo ‘Kill the Gay Act’ è diventata legge in Uganda: sarò colpevole o innocente?”. Oggi la decisione. Le motivazioni verranno depositate entro 15 giorni.