Monica è libera: 13 anni in cella da innocente. “E ora le scuse”

Di quante Garlasco è costellata la malagiustizia italiana? Da ieri Monica Busetto è una donna libera, fuori dalla prigione di Verona dopo una condanna ingiusta e un arresto nel 2012, ci sono voluti due processi di revisione per assolvere l’ex infermiera da un omicidio per il quale è già stata condannata un’altra persona, in un groviglio di incongruenze processuali. «Non mi è mai mancata la speranza, sapevo che ne sarei venuta fuori», dice la Busetto. «Qualcuno si scusi», sibila il suo legale.

Una storiaccia iniziata il 20 dicembre del 2012: Lida Taffi Pamio a 87 anni viene trovata nel suo appartamento a Mestre, strangolata con un cavo. Qualcuno si è accanito con uno schiaccianoci e almeno 40 coltellate con quattro coltelli diversi, che per la violenza si sono spezzati dentro il corpo. In una scapola c’è incastrata una medaglietta della Madonna, manca la collana e la fede che portava appese. «Saranno state rubate dal killer», pensano gli inquirenti.

L’anello si trova, la collana no. Nessuna effrazione alla porta, i sospetti cadono sulla tranquilla vicina di casa che vive da sola al secondo piano della palazzina. La Busetto lavora come assistente degli anziani all’ospedale veneziano di San Giovanni e Paolo, nella perquisizione trovano una collana strappata di 58 centimetri dentro un portagioie: i laboratori di Padova non trovano nulla (due volte), quelli di Roma invece sì: appena 3 picogrammi del Dna della vittima. Per i legali della Busetto è la classica contaminazione ma la Mobile la arresta e i giudici le danno 25 anni. Non è quella strappata dal collo della Taffi Pamio, lo scoprirà Max Andreetta delle Iene dopo aver sfogliato un album fotografico di un parente. Tre anni dopo muore un’altra donna, stessa dinamica: si chiamava Francesca Vianello. A ucciderla è Susanna Lazzarini detta Milly, che confessa anche il delitto della Taffi Pamio, trovano il suo Dna, le due vittime sono entrambe amiche di sua madre.

È finita? No, la questione si ingarbuglia. La pm che indaga sui due omicidi è la stessa, in tre interrogatori alla Lazzarini si fa 471 volte il nome della Busetto.

E lei la colloca a casa Taffi Pamio, vestita come i Ris, con camice, guanti e mascherina, così serena da offrirle un caffè e da presentarsi: «Chi sei tu?», «Sono la vicina e tu?», e giù le coltellate mentre le due donne si raccontano mirabolanti partite a carte con la morta. A Venezia ci credono, ci sono due condanne in due processi diversi per un delitto che non possono aver fatto insieme. La Corte d’Appello di Trento respinge la prima revisione perché fa confusione con le confessioni, lo dice la Cassazione che si aggrappa a quel Dna che pesa 0,0000000009 grammi e conferma la condanna. La seconda revisione invece le dà ragione: nel laboratorio di Roma tra l’analisi dei coltelli sporchi di sangue e la collana non sono stati accesi i raggi ultravioletti per sanificare l’ambiente, tre esperti confermano che le due collane sono diversissime per lunghezza e trama, ieri la sentenza e la scarcerazione.