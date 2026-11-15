Monica, risveglio da donna libera: “Non ho più nulla ma vado avanti”

«Guardi, è tanto bella la libertà». Sono queste le prime parole che ci vengono rivolte da Monica Busetto. E pesano come un macigno se si pensa che gli ultimi dodici anni della sua vita li ha passati dietro le sbarre del carcere di Montorio, a Verona, con l’accusa d’essere l’assassina di Lida Taffi Pamio, l’84enne trovata morta a Mestre nel suo appartamento nell’ormai lontano 2012. «Sono state ventiquattr’ore intense: sicuramente non ho più il mio lavoro e non ho più la mia casa, ma ho finalmente potuto mangiare con i miei amici e parenti e stare insieme alla mia famiglia. Sono felice, tanto felice, che finalmente sia tutto finito», ci racconta Monica dall’esterno dell’ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia, dove si è recata per fare visita ad una parente. A pochi passi da lì si apre il sestiere di Castello, il quartiere in cui è cresciuta e dove si concentra il suo mondo di affetti.

La voce le trema, appena incrinata dall’emozione: è il battesimo di un nuovo inizio, il primo vero sorso di quell’ordinaria quotidianità che le era stata sottratta. Dodici anni di galera sono un tempo sufficientemente lungo per inaridire anche la più tenace delle speranze. Ma la sua risposta, quando affrontiamo l’argomento, è dolce e, al contempo, perentoria: «No. La speranza non mi è mai mancata. Ho sempre saputo di essere innocente. È stata proprio la forza della mia verità, della mia ragione, a permettermi di andare avanti, anche nei momenti più difficili. Non ho mai smesso di credere che prima o poi sarebbe arrivato questo giorno. Ora diamo tempo al tempo: andrò avanti come ho sempre fatto. Sono una persona forte». Accanto a Monica c’è l’avvocato Alessandro Doglioni, che l’ha assistita durante l’interminabile odissea giudiziaria: «Finalmente abbiamo accertato la verità: Monica è innocente. È stata assolta con formula piena ed è stata revocata la sentenza di condanna, perché non ha commesso il fatto. Per noi è una grandissima soddisfazione, soprattutto perché lo abbiamo sempre saputo». Quando si leggono storie come questa, di innocenti ingiustamente condannati, di vite sospese tra i faldoni polverosi di un processo e l’altro, derubate di un tempo che nessuno potrà mai risarcire, viene da chiedersi come i cittadini possano ancora avere fiducia nella giustizia. L’avvocato Doglioni, sulla questione, non usa mezzi termini: «Non voglio dire che sia un problema ormai endemico della giustizia italiana, ma le tempistiche sono sotto gli occhi di tutti. Molto dipende dai singoli distretti, ma il problema è, a mio avviso, strutturale: mancano i fondi, mancano i magistrati e manca soprattutto il personale amministrativo, a cominciare dai cancellieri. Non basta che i giudici scrivano le sentenze: se poi non ci sono cancellieri che possano occuparsi di tutta l’attività amministrativa e burocratica, le pratiche restano inevase e le carte finiscono per accumularsi. E così anche la giustizia, inevitabilmente, si arresta». «Monica, prova rabbia?», le chiediamo prima di salutarci. «La rabbia non serve. Oggi sono felice».