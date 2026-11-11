Morte del piccolo Domenico, due sanitari indagati anche a Bolzano: saranno ascoltati a Napoli

Si estende anche all’ospedale San Maurizio di Bolzano l’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, deceduto dopo il fallimento del trapianto di cuore eseguito all’ospedale Monaldi di Napoli. Due sanitari della struttura altoatesina sono stati iscritti nel registro degli indagati nell’ambito degli accertamenti coordinati dalla Procura partenopea. Entrambi saranno ascoltati nei prossimi giorni dagli inquirenti a Napoli. Le indagini sono condotte dai carabinieri del Nas e coordinate dal procuratore aggiunto Antonio Ricci e dal pubblico ministero Giuseppe Tittaferrante. Con le nuove iscrizioni, sale a nove il numero complessivo dei sanitari indagati. L’iscrizione nel registro degli indagati rappresenta un atto dovuto e si inserisce negli approfondimenti sulle circostanze che hanno accompagnato il prelievo, la conservazione e il trasferimento dell’organo destinato al bambino.

Il cuore danneggiato dal ghiaccio secco

Al centro della vicenda c’è quanto accaduto il 23 dicembre 2025, quando l’équipe del Monaldi raggiunse Bolzano per prelevare il cuore del donatore destinato a Domenico. Dopo l’espianto, l’organo venne sistemato in un contenitore per il trasporto che, secondo le contestazioni investigative, non sarebbe stato conforme alle linee guida. Al suo interno fu inoltre aggiunto ghiaccio secco, fornito dalla struttura ospedaliera altoatesina. Le conseguenze emersero soltanto una volta arrivati a Napoli, quando il contenitore venne aperto. Le temperature estremamente basse raggiunte al suo interno avrebbero infatti danneggiato irreparabilmente il muscolo cardiaco. Nonostante le condizioni dell’organo, il cuore venne comunque impiantato nel torace del piccolo. La fornitura del ghiaccio secco e le modalità di conservazione durante il trasferimento rappresentano uno dei nodi da chiarire nell’inchiesta, che punta a ricostruire quanto avvenuto in ogni fase della procedura.

Attese le udienze conclusive

Domani e dopodomani, in tribunale, sono in programma le udienze conclusive dell’incidente probatorio disposto dal gip Mariano Sorrentino. Saranno esaminati e controesaminati i consulenti nominati dal giudice: i professori Biagio Solarino, Ugolino Livi e Ferdinando Luca Lorini. Le perizie riguardano entrambi gli organi coinvolti nella vicenda: il cuore malato di Domenico e quello prelevato a Bolzano, successivamente danneggiato durante il trasporto. Gli approfondimenti tecnici dovranno contribuire a chiarire le cause del decesso e le eventuali responsabilità nelle diverse fasi dell’intervento, dalla conservazione dell’organo fino al trapianto eseguito al Monaldi.