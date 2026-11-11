Morti per Eternit, nuovo processo d'appello per Schmidheiny

Ci sarà un nuovo processo di appello per l’imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny, accusato di omicidio colposo aggravato nell’ambito della vicenda Eternit. Sono stati i giudici della quarta sezione di Cassazione a disporre un nuovo giudizio di secondo grado in relazione ad una sessantina di vittime e a dichiarare l’intervenuta prescrizione in riferimento ad altre 25 vittime da amianto. Non è stata, quindi, accolta la richiesta della Procura generale che aveva sostanzialmente chiesto la conferma della condanna a 9 anni e 6 mesi per il magnate elvetico.

Una decisione che lascia l’amaro in bocca ai familiari delle vittime e alle parti offese, che ieri avevano organizzato un presidio davanti alla Cassazione. «È una giustizia che sfugge, un’ingiustizia vera. Passerà altro tempo e altri casi saranno prescritti», il commento di Nicola Pondrano, ex operaio della Eternit. Il processo era tornato all’attenzione della Suprema Corte dopo l’annullamento del primo procedimento di appello per la mancata traduzione in tedesco della sentenza con cui i giudici di Torino avevano condannato l’imprenditore per i morti provocati dall’amianto nello stabilimento di Casale Monferrato. Ad aprile era stata depositata la sentenza tradotta e i difensori dell’imputato, a maggio, hanno presentato il ricorso in Cassazione. L’imprenditore, ora 79enne, ha gestito l’impianto piemontese per dieci anni, dal 1976 al 1986. Nei suoi confronti l’accusa è di omicidio colposo plurimo aggravato per il decesso di 91 persone. Per altre 300 vittime le accuse erano cadute alla luce di pronunce di assoluzione e dell’intervenuta prescrizione negli altri gradi di giudizio. Nel chiedere l’inammissibilità del ricorso presentato dai difensori dell’imputato, il rappresentante dell’accusa aveva affermato che le questioni processuali sollevate dai legali di Schmidheiny erano «inconsistenti». La sentenza della Corte d’Assise di appello di Torino per il Pg era ben motivata. L’avvocato di parte civile Giacomo Mattalia parla di «grossa delusione: «La nostra frustrazione è di non riuscire a a dare giustizia a questo dramma».