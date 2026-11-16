Negava la Shoah su “Terza posizione”: no al patteggiamento

Ad aprile scorso era finito ai domiciliari in una operazione contro i reati con movente di discriminazione razziale. Ora il gip Alberto Carboni ha rigettato il patteggiamento per M.C., 20 anni a febbraio, nato a Pavia, e lo ha mandato a processo (è probabile che scelga la strada dell’abbreviato, davanti ad altro gup).

La proposta, concordata tra il pm Alessandro Gobbis che aveva chiesto l’arresto e la difesa del ragazzo, era di un anno e quattro mesi di reclusione - con pena sospesa e il riconoscimento delle attenuanti generiche - e 3mila euro di multa. Il giudice non l’ha ritenuta adatta per ipotesi di reato che, con l’aggravante della propaganda o del negazionismo della Shoah, prevedono condanne fino a sei anni di carcere. «Mi dispiace per quello che ho scritto su internet», aveva detto il 19enne davanti al gip.

Il giovane è accusato di avere «promosso e diretto» su Telegram e Tiktok il gruppo social chiamato «Terza posizione» che aveva come scopo «l’incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi». Sul web divulgava (con altri) «idee fondate sulla superiorità e sull’odio razziale e istigava terzi a commettere atti di discriminazione» sempre razziale. La propaganda e l’istigazione, peraltro su una chat aperta, avevano contenuti fondati sulla «minimizzazione e sull’apologia della Shoah» e in generale «sull’apologia di genocidio del popolo ebraico». Addebiti che gli erano costati appunto gli arresti domiciliari, scattati il 22 aprile scorso.

Tra l’altro le indagini della Digos sul 19enne pavese e l’analisi dei suoi dispositivi elettronici aveano portato alcuni mesi dopo ad altri arresti di giovani che partecipavano agli stessi gruppi estremisti amministrati da M.C. Nelle ulteriori operazioni erano stati sequestrati armi e bandiere con svastiche, simboli delle SS e materiale propagandistico con riproduzioni e manuali di Hitler e Mussolini.