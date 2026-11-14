Niente WhatsApp, telefoni lontani e uffici bonificati: così De Gennaro temeva ed evitava le intercettazioni

Telefoni lasciati negli uffici, conversazioni trasferite sui terrazzi, messaggi WhatsApp da evitare, comunicazioni cartacee e persino la richiesta di una bonifica anti-intercettazione. Sono le precauzioni adottate da Giovanni De Gennaro, ex capo della Polizia, secondo quanto ricostruito nel decreto di perquisizione della Procura di Caltanissetta. Al centro delle preoccupazioni dell’ex vertice della Polizia ci sarebbe stato soprattutto Salvatore Contorno, ex esponente di Cosa Nostra diventato collaboratore di giustizia, con il quale avrebbe voluto mantenere i rapporti evitando che gli investigatori potessero ricostruirli. Le intercettazioni si inseriscono nell’inchiesta sul depistaggio della strage di via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino. I magistrati cercano di individuare eventuali responsabilità di appartenenti agli apparati istituzionali, anche superiori all’ex capo della Squadra mobile di Palermo Arnaldo La Barbera. E qui torna il nome di Contorno. Il 26 maggio 1989 il pentito, rientrato dagli Stati Uniti, venne arrestato a San Nicola l’Arena insieme al cugino Gaetano Grado. Un’operazione dalle circostanze mai completamente chiarite, condotta dalla Squadra mobile di La Barbera mentre il collaboratore era gestito dal Nucleo centrale anticrimine diretto da De Gennaro. Una vicenda che, secondo gli inquirenti, si intreccia con gli anonimi del “corvo di Palermo”, il fallito attentato dell’Addaura contro Giovanni Falcone e gli avvenimenti che precedettero le stragi del 1992. Da qui l’interesse degli investigatori per i rapporti mantenuti dall’ex capo della Polizia con Contorno. La Procura ritiene che De Gennaro, preoccupato per l’inchiesta già dopo le perquisizioni del settembre 2023 nei confronti dei familiari di La Barbera, si fosse attivato per evitare che il pentito rendesse dichiarazioni ai magistrati nisseni. Per farlo si sarebbe avvalso di Massimo Carnicelli, addetto alla sua tutela, e di Franco Pacetto, ex ispettore di Polizia e suo fidato collaboratore. L’obiettivo ipotizzato dagli inquirenti era mantenere sotto controllo i contatti con un testimone potenzialmente in grado di chiarire gli episodi del 1989. Il primo aprile 2025 De Gennaro apprende dell’esistenza di indagini nei suoi confronti. Lo stesso giorno, attraverso la segretaria Beatrice Manzia, fa convocare Pacetto. L’incontro avviene l’8 aprile al Centro Studi Americani. Secondo la Procura, De Gennaro avrebbe raccomandato all’ex ispettore di continuare a monitorare Contorno, temendo che potesse essere ascoltato dagli inquirenti. Un interessamento che si estendeva persino a una controversia immobiliare. Il decreto, a pagina 47, documenta le prime conversazioni, risalenti al 2 maggio, sulla compravendita di un immobile appartenente alla famiglia della moglie di Contorno. Si tratta di beni degli eredi Lombardo, situati a Brancaccio, nei pressi di via Conte Federico, a Palermo. Immobili che, durante la guerra di mafia, erano stati illegittimamente occupati dalla fazione vincente dei corleonesi. Uno di questi era nella disponibilità di Gaspare La Mantia, esponente mafioso già al vertice della famiglia di Santa Maria di Gesù, arrestato nell’operazione “Brasca 4.0” del 2016. Pacetto avrebbe dovuto trattare la vendita dell’immobile a La Mantia, recandosi anche a Palermo. Quest’ultimo, scrivono gli investigatori, appariva consapevole che la compravendita fosse “anche interesse di Giovanni De Gennaro”. La Procura parla di “assoluta anomalia di tale interessamento”, trattandosi di una questione estranea al passato servizio dei due. Il primo maggio Contorno, parlando con il proprio avvocato Salvino Greco, si lamentava proprio di Pacetto e De Gennaro, definendo quest’ultimo il “padrone” del primo: “Perché Franco ne dice tante cose ma non fa niente siccome il suo Capo non fa più perché quando va a leccare le palle al suo pa… Padrone è pronto per me per una cortesia”. Gli investigatori descrivono Pacetto come una sorta di “longa manus” di De Gennaro e parlano del “perseverante controllo esercitato sin dagli anni ‘90” dall’ex capo della Polizia su Contorno. L’8 maggio emergono le precauzioni più significative. De Gennaro incontra nuovamente Pacetto al Centro Studi Americani. I due lasciano i telefoni nell’ufficio e si spostano sul terrazzo. A raccontarlo, il 16 maggio, è Pacetto alla moglie: “E adesso quando… quando io ci vado lì… già questo succedeva… i telefoni li mettiamo nel suo ufficio e andiamo sul terrazzo a parlare”. Le cautele coinvolgono anche Beatrice Manzia e Stefania Francisetti, segretarie di De Gennaro. La prima riferisce alla seconda le raccomandazioni ricevute: “Attenzione ai messaggi… le cose… telefono tuo, quando scriviamo… quando… ci sono gli appuntamenti non scrivere”. E ancora: “Utilizziamo la modalità cartacea”. Manzia parla anche della richiesta di bonificare l’ufficio e della raccomandazione di “alzare l’asticella” contro possibili intercettazioni. Soprattutto, De Gennaro non voleva interrompere i contatti con Contorno. Al termine dell’incontro dell’8 maggio, Pacetto propone di comunicare attraverso Manzia: “E poi chiamo chiamo… Beatrice”. De Gennaro gli raccomanda: “Possibilmente con il telefono di tua moglie”. La segretaria avrebbe quindi ricevuto gli aggiornamenti da Pacetto per riferirli all’ex capo della Polizia, evitando comunicazioni dirette. Secondo la Procura, era stato predisposto un “sistema di comunicazione che mirasse a scongiurare il rischio che questo Ufficio potesse captare conversazioni e comunicazioni idonee a tenere celati i rapporti tra De Gennaro, Pacetto e Contorno”. Il decreto attribuisce inoltre a De Gennaro un “mirato occultamento di documentazione sensibile e solo in parte rinvenuta”. Tra le carte finite al centro degli accertamenti figurerebbero anche atti giudiziari e articoli di stampa relativi proprio all’arresto di Contorno nel 1989. Documenti che, secondo l’ipotesi investigativa, De Gennaro avrebbe cercato di nascondere avvalendosi di Donatella Peruzzi, sua collaboratrice in forza al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Che cosa contenevano le carte non recuperate? E perché l’ex capo della Polizia avrebbe cercato di sottrarle agli accertamenti?