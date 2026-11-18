Per aprire una gioielleria in Italia servirà il brevetto da incursore. Non basta vendere un anello: bisogna riconoscere una pistola e distinguere in una frazione di secondo la difesa dalla vendetta. Possibilmente mentre ti rapinano. Mario Roggero non era un marine. Era un commerciante già rapinato, che nel 2021 si ritrovò di nuovo i banditi nel negozio. Li inseguì, sparò, ne uccise due e ne ferì uno. La Cassazione ha confermato quattordici anni e nove mesi: il pericolo, scrivono i giudici, era finito. Sulla carta è chiarissimo. Peccato che la paura non legga le sentenze. Inseguire e sparare a chi fugge non può diventare una regola. Ma neppure possiamo pretendere che un cittadino sotto choc ragioni come un artificiere. La legge deve distinguere l’omicidio dalla legittima difesa. La società dovrebbe distinguere il rapinatore dal rapinato. Se vogliamo negozianti capaci di calcolare ogni reazione al millimetro, mettiamo un reparto speciale dietro ogni bancone. Altrimenti riconosciamo una verità scomoda: Roggero non è nato per uccidere. È un italiano che, dopo aver avuto paura troppe volte, non ne poteva più.