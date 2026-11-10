Pure Olindo e Rosa ci riprovano: ma la Procura trattiene delle carte

A volte ritornano. Sta arrivando una nuova richiesta di revisione per la Strage di Erba, a presentarla sono i legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva per la mattanza dell’11 dicembre del 2006 in cui morirono Raffaella Castagna, sua mamma Paola Galli, suo figlio Youssef di due anni e la vicina Valeria Cherubini. Eppure alcune carte, potenzialmente cruciali ma su un’altra vicenda, vengono «trattenute» dalla Procura di Como.

Il pool di legali guidato da Fabio Schembri e Luisa Bordeaux, assieme all’avvocato Nico D’Ascola e al tutore Diego Soddu, si dicono certi di poter dimostrare che i loro assistiti non fossero nella corte di Via Diaz durante la mattanza, sulla base di alcune fotografie dell’epoca, di una perizia sulla loro lavatrice in funzione alle 22 (quando secondo gli atti sarebbero appena usciti dal McDonalds) e di altre nuove prove capaci di convincere la Corte d’Appello di Brescia. Due anni fa - dopo tre udienze «tecniche» - i giudici bresciani decisero di non riaprire il dibattimento né di valutare come avevano fatto ipotizzare le perizie su macchia di sangue, dinamica del delitto e testimonianza oculare di Mario Frigerio. La sentenza conterrà molte inesattezze, come quella che il superteste Abdi Kais fosse già stato sentito.

Ma il tunisino che ha patteggiato nell’indagine per droga su Azouz Marzouk, marito e padre di due delle vittime, risultava residente proprio nell’appartamento teatro della strage, poi dato alle fiamme. Ai pm di Como guidati da Massimo Astori - colui che fece entrambe le indagini, strage e traffico di droga - è pronto a ribadire quanto disse mesi fa alle Iene. Nel 2006 ci sarebbe stata una faida tra marocchini e tunisini per il controllo della piazza di spaccio, tra i clienti del suo gruppo vi sarebbero stati membri delle forze dell’ordine e figli di persone in divisa che fecero le indagini sulla strage. Accuse pesanti su una pista alternativa alla strage su cui nessuno ha indagato.

Per capire se Kais ha ragione basterebbe guardare le carte di quell’inchiesta per droga e le intercettazioni che servirono a condannare la gang di tunisini. Il legale di Abdi Vito Cimiotta (e prima di lui l’altro avvocato Ivano Iai) provano ad avere quei 31 faldoni dal 2020, il gip gli ha dato ciò che aveva, la Procura no per presunti «segreti investigativi» ma la norma è chiara, «chiunque vi abbia interesse può ottenere copie di singoli atti». «Astori pretende una precisa individuazione, ma se io non ho accesso come faccio a capire quali carte?», si domanda Cimiotta. A questo punto la domanda è lecita: cosa c’è davvero in quei faldoni?