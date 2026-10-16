Ranucci, un anno dopo l’attentato crollano le interazioni social

Questa mattina Sigfrido Ranucci ha pubblicato sulla pagina Facebook e sull’account Instagram due post per ricordare ai follower che è passato un anno esatto dall’attentato dinamitardo del 16 ottobre 2025. Attentato per il quale, non serve ricordare è stato prima indagato e poi arrestato Valter Lavitola, reo confesso di essere il mandante delle bombe e che l’ex conduttore di Report ancora a luglio scorso aveva definito “amico vero e fraterno”.

In particolare, sulla pagina Facebook, Ranucci ha pubblicato le immagini che quella notte riprese con lo smartphone fuori casa e ha scritto “l’evento che avrebbe cambiato la vita a me e a tutte le persone che mi vogliono bene. Ho immaginato tanti scenari. Mai avrei pensato che sarebbe stato il pretesto per rimuovermi da Report, per continuare a fare il mio mestiere. Ma è servito per farmi capire che c’è un’infinità di persone che mi vogliono un bene sincero e sono grate per quello che ho fatto nei miei 35 anni di carriera in Rai”.

Un post che potenzialmente avrebbe dovuto raccogliere molto più delle interazioni ottenute dal contenuto dell’anno scorso, pubblicato da Ranucci il 17 ottobre, la mattina dopo l’attentato, anche perché in questi ultimi dodici mesi la pagina è cresciuta di 200 mila nuovi follower. Invece, per quanto la comparazione tra due contenuti digitali è sempre soggetta ad aggiornamenti, quindi deve essere presa con beneficio permanente d’inventario, c’è un dato significativo che non può essere non sottolineato: la resa del post commemorativo è andata al momento sotto le attese e le previsioni. Infatti, il contenuto dell’anno scorso ha totalizzato 13.966 reaction, di cui 7.379 like, 3.094 love e 3.102 abbracci, ha registrato 2.192 commenti e 362 condivisioni.

Il confronto invece è alquanto deludente, tenendo anche conto che le prime ore di una pubblicazione sono quelle più intensive e che fanno registrare una interazione più profonda. Al momento, invece, le interazioni quello di sono 3.715 reaction, suddivise in 2.577 like, 525 love e 421 abbraccia, i commenti 891 commenti e 229 le condivisioni totali. In questi dati, c’è tutta la zavorra dell’inchiesta che ha portato agli arresti degli esecutori materiali e dello stesso Lavitola, ma c’è anche il peso delle ultime scelte dello stesso Ranucci che evidentemente non sono state pienamente condivise dai follower.

In ultimo, c’è una perdita di credibilità digitale che ha portato anche alcuni storici redattori e giornalisti di Report a prendere le distanze dall’ex conduttore.