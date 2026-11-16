Revolut commissariata per un anno: “Tra i clienti anche indagati per riciclaggio aggravato dal metodo mafioso”

Revolut commissariata per un anno. È stata eseguito oggi dalla Guardia di Finanza di Milano, su delega del pm Paolo Storari, un provvedimento della Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, con il quale è stata disposta la misura dell’Amministrazione Giudiziaria nei confronti della succursale italiana dell’istituto bancario lituano. Gli inquirenti segnalano “gravi carenze del sistema di Anti-Money Laundering (A.M.L.) del gruppo bancario” grazie al quale “una vasta platea di soggetti condannati o indagati per gravi delitti nonché destinatari di misure di prevenzione personali e patrimoniali, abbiano potuto accedere al sistema finanziario, agevolando di fatto la commissione dei reati”. Tra queste persone anche soggetti condannati o indagati per riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, anche aggravati dal metodo e dall’agevolazione mafiosa, nonché per altri gravi reati rientranti nell’alveo dei delitti indicati dalla disciplina antimafia.

I clienti

Poi, sono emerse, tra l’altro, le movimentazioni di società riconducibili a tre indagati legati alla cosca della ‘ndrangheta dei Farao-Marincola e anche quelle di altre persone di recente arrestate nella maxi inchiesta milanese sulla cosiddetta “banca occulta” delle mafie. Ci sono anche Maurizio Ponzoni, imprenditore il cui nome era già emerso in un’altra inchiesta milanese come in “rapporti d’affari” con Vincenzo Rispoli, boss storico della mafia calabrese in Lombardia, Nunzio Samuele Calamucci, esperto informatico che era stato arrestato nel 2024 per il caso Equalize sui presunti accessi abusivi alle banche dati strategiche, e poi Saverio Pintaudi, uno dei pentiti del caso “Hydra” sulla presunta alleanza tra esponenti delle tre mafie.

“Modello gestionale stabile”

I pm segnalano che queste circostanze non abbiano un “carattere episodico, ma costituiscano un modello gestionale stabile, che ha di fatto agevolato la realizzazione di operazioni di trasferimento, occultamento o distrazione di capitali per complessivi € 76,5 milioni, che avrebbero potuto essere intercettate attraverso la puntuale applicazione dei presidi antiriciclaggio previsti dalla normativa". Nel provvedimento si segnala che dopo i sequestri di somme, il 7 novembre 2023, e la confisca di giugno 2025, sui loro rapporti Revolut personali e societari, sarebbero transitate somme per 4,6 milioni di euro. Alcuni conti sarebbero stati aperti poco dopo il sequestro. Secondo gli inquirenti, Revolut avrebbe contribuito a questa situazione “avendo mantenuto disponibile una infrastruttura finanziaria che, per effetto dell’inefficacia dei controlli, avrebbe consentito di ricevere, trasferire e disperdere disponibilità senza tempestiva emersione”.

L’inadeguatezza dei presidi

“Il nesso agevolatore (della società, ndr) è sostenuto dalla convergenza di molteplici indicatori: l’assenza di segnalazioni a fronte di centinaia di segnalazioni provenienti da altri intermediari; la presenza di operatività rientrante negli indicatori UIF; l’omessa valorizzazione di fonti aperte; l’apertura o l’impiego di rapporti in prossimità di misure reali; il frequente azzeramento dei saldi; la destinazione dei flussi verso conti esteri, contante o cripto-attività; l’inadeguata identificazione in almeno due posizioni; la necessità di reiterare richieste documentali all’intermediario”. Ancora: “La valutazione deve pertanto muovere dall’insieme delle risultanze e non dalla singola operazione. Il numero e l’eterogeneità dei procedimenti, la reiterazione degli schemi operativi, l’entità dei flussi, il mancato censimento di taluni rapporti nel patrimonio conoscitivo degli investigatori e l’assenza di segnalazioni della banca, a fronte delle centinaia provenienti da altri intermediari, delineano un contributo dotato di consistenza e stabilità”. “Particolare significato assumono i casi nei quali i rapporti sono stati aperti o utilizzati dopo l’adozione di misure reali, nonché quelli nei quali le disponibilità sono state rapidamente trasferite all’estero o convertite. In tali ipotesi l’inadeguatezza dei presidi non ha costituito una mera disfunzione interna, ma ha avuto l’effetto concreto di conservare ai soggetti interessati la possibilità di movimentare risorse e sottrarle alla tempestiva individuazione”.

Condotte colpose

“Non emergono, allo stato, elementi per ritenere che Revolut Bank UAB sia direttamente riconducibile ai soggetti agevolati o che i suoi organi abbiano dolosamente aderito ai singoli programmi criminosi. Ricorre pertanto il presupposto negativo della terzietà dell’impresa”, si legge ancora. “La condotta organizzativa è tuttavia censurabile sul piano colposo. Per un intermediario bancario digitale di dimensioni internazionali, l’adozione di sistemi automatizzati non attenua, ma rende più stringente l’obbligo di assicurare che tali sistemi acquisiscano informazioni rilevanti, generino alert attendibili, consentano verifiche rafforzate e intercettino schemi operativi anomali. La reiterazione e l’eterogeneità delle casistiche mostrano l’inidoneità dei presidi concretamente adottati a prevenire l’utilizzo dell’infrastruttura bancaria da parte di soggetti inseriti in circuiti illeciti”.

Revolut: “I nostri servizi operano normalmente”

“Revolut prende atto della decisione del Tribunale di Milano e collaborerà pienamente con le autorità italiane”. È quanto afferma un portavoce della banca fintech dopo il commissariamento della filiale nel nostro paese, sottolineando come “pur non potendo commentare specifici conti o procedimenti legali e amministrativi in corso, possiamo confermare che i nostri servizi bancari retail e commerciali in Italia continuano a operare normalmente, senza alcuna interruzione per i nostri clienti”.