Ha inseguito i rapinatori fuori della gioielleria, sparandogli contro e uccidendone due mentre erano in fuga e quando era ormai venuto meno il pericolo per lui e i suoi familiari. Per questo nella rapina subita nell’aprile del 2021 a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, il gioielliere Mario Roggero non ha agito per legittima difesa. La sua è stata una «deliberata aggressione» con l’intenzione di «farsi giustizia da sé», come del resto aveva manifestato lo stesso imputato nelle interviste rilasciate dopo il colpo. Sono queste le motivazioni con cui i giudici della Cassazione lo scorso 15 luglio hanno confermato, rendendola definitiva, la condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere accusato di aver ammazzato due rapinatori e di averne ferito un terzo dopo l’assalto al suo negozio. Un’azione nella quale la Corte non ha rinvenuto «nessuna mera imprudenza o imperizia nel calcolo del pericolo e dei mezzi di salvezza», solo un’aggressione «non giustificata dalla necessità di difesa».

I giudici hanno ritenuto che nella sentenza impugnata era stata esclusa correttamente la sussistenza della legittima difesa, reale o putativa, perché il pericolo era cessato e Roggero ne era consapevole, avendo «inseguito i rapinatori all’esterno del suo negozio, esplodendo i colpi di pistola in un momento in cui la rapina era ormai conclusa e i malviventi intenti a darsi alla fuga». A pericolo ormai scampato, dunque. E l’ipotesi di un eventuale dietrofront dei rapinatori che stavano scappando con il bottino, prospettata dal ricorrente, per i giudici non sarebbe plausibile. Nella sentenza viene ricordato anche il modo «impulsivo» di reagire agli eventi dell’imputato, come già accaduto «in occasione del litigio avuto nel 2005 con la famiglia del fidanzato della figlia». Nelle motivare la sentenza gli ermellini spiegano che il «dolo omicidiario è stato desunto dall’esplosione in rapida successione di plurimi colpi di arma da fuoco, ad altezza d’uomo e da breve distanza, nella direzione delle persone offese». Una tale «accettazione dell’evento letale» ha impedito «l’invocata derubricazione delle imputazioni nelle fattispecie di omicidio colposo o preterintenzionale».