Scontri a Milano, già liberi sei minorenni coinvolti nelle devastazioni del 17 e 18 ottobre

Sono già tornati liberi sei dei 35 minorenni arrestati durante i disordini a Milano avvenuti tra il 17 e il 18 ottobre scorsi e per i quali era stato disposto o il collocamento in comunità o l’obbligo della permanenza in casa.

Un settimo ragazzino, invece, è stato scarcerato e ora è in una struttura ad hoc. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame minorile, dopo le udienze di ieri relative ai primi otto ricorsi con cui è stato chiesto di annullare i provvedimenti disposti nell’immediatezza dei saccheggi e delle devastazioni. Per i giudici le esigenze cautelari non sono più necessarie.

Per un ottavo giovane, già scarcerato dal gip perché non riconosciuto responsabile dei reati per cui era accusato, l’ordinanza è stata annullata ed è stata disposta la trasmissione degli atti in Cassazione in quanto l’ufficio della procura ha impugnato.

La prossima settimana si discuteranno altri ricorsi.