Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 18:55
In evidenzaAggiornato alle ore 18:55
Cronaca giudiziaria

Scontri a Milano, già liberi sei minorenni coinvolti nelle devastazioni del 17 e 18 ottobre

Per il Riesame sono cadute le esigenze cautelari. Un settimo ragazzino esce dal carcere e va in una struttura, mentre per un altro l’ordinanza è stata annullata. Dopo i disordini e i saccheggi nel capoluogo lombardo erano scattate misure per 35 minorenni

Francesca Galici
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Sono già tornati liberi sei dei 35 minorenni arrestati durante i disordini a Milano avvenuti tra il 17 e il 18 ottobre scorsi e per i quali era stato disposto o il collocamento in comunità o l’obbligo della permanenza in casa.

Un settimo ragazzino, invece, è stato scarcerato e ora è in una struttura ad hoc. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame minorile, dopo le udienze di ieri relative ai primi otto ricorsi con cui è stato chiesto di annullare i provvedimenti disposti nell’immediatezza dei saccheggi e delle devastazioni. Per i giudici le esigenze cautelari non sono più necessarie.

Per un ottavo giovane, già scarcerato dal gip perché non riconosciuto responsabile dei reati per cui era accusato, l’ordinanza è stata annullata ed è stata disposta la trasmissione degli atti in Cassazione in quanto l’ufficio della procura ha impugnato.

La prossima settimana si discuteranno altri ricorsi.

Commenti