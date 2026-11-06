Sparano addosso a due poliziotti: condanne fino a otto anni

Dopo una rapina, con un complice, ha rubato la pistola a un poliziotto e poi ha sparato due colpi contro l’agente e il suo collega. Per fortuna non ha colpito nessuno. Un cittadino romeno di 23 anni è stato condannato ieri in primo grado a otto anni di carcere per le accuse di duplice tentato omicidio e rapina. Il suo compagno 32enne è stato condannato a quattro anni e quattro mesi per la sola rapina. Entrambi, tuttora detenuti, hanno precedenti penali. Il pm Enrico Pavone, che ha condotto le indagini, aveva chiesto pene rispettivamente di dieci anni e cinque anni e quattro mesi di reclusione.

Le condanne sono state decise dal gup Luigi Iannelli nel processo con il rito abbreviato. I due imputati, che risiedono nel Pavese, sono difesi dall’avvocato Fabrizio Aronica del Foro di Pavia. Mentre gli agenti che si sono costituiti parte civile, un ispettore e un agente scelto del commissariato Bonola, sono assistiti dall’avvocato Marco De Giorgio. I fatti sono del 10 gennaio 2026. Il giorno prima i due romeni - spiega l’accusa - hanno rapinato in via Venezuela un regista teatrale 59enne, picchiandolo e portandogli via l’orologio, l’iPhone e la Bmw, usata per fuggire (l’uomo è stato poi risarcito). Le indagini hanno ricostruito tra l’altro che l’imputato 23enne faceva parte di batterie di rapinatori che da tempo colpivano al Gallaratese e che anni fa vivevano nelle case popolari di via Bolla, sgomberate nel 2022.

Il 10 gennaio appunto i due agenti, attivati per la rapina, tramite la geolocalizzazione del telefono rubato hanno individuato i fuggitivi nel parcheggio di un centro commerciale di Sedriano. Li hanno bloccati e c’è stata una colluttazione. Il rapinatore più giovane è riuscito a sfilare il revolver a uno dei poliziotti, minacciando: «Se non ci lasciate andare, vi sparo». Poi ha premuto il grilletto due volte, mirando ad altezza uomo per uccidere. Solo il riflesso di uno degli agenti, che gli ha spostato il braccio, ha fatto finire i colpi a terra, sul piazzale semi deserto. Il 23enne e il 32enne sono infine stati arrestati.