Svolta Garlasco. La pg di Milano verso la revisione del processo Stasi

Una svolta. Anzi, una virata, inattesa e sorprendente. La Procura generale di Milano potrebbe sponsorizzare la revisione per Alberto Stasi. E così il giallo infinito di Garlasco potrebbe riservare un nuovo colpo di scena.

La prudenza in queste vicende complesse e scivolose è d’obbligo, ma a Palazzo di giustizia si respira un clima nuovo: Francesca Nanni si è messa a studiare le carte, inviate in diverse rate da più di un soggetto, cominciando dalla Procura di Pavia. E quello che prima appariva nebuloso, vago, di fatto inutilizzabile per tentare di capovolgere una verità codificata da una sentenza definitiva, ora sembra più promettente. Impossibile saperne di più, ma l’atteggiamento complessivo delle toghe che devono esprimersi su quella vicenda è cambiato: prima prevaleva lo scetticismo, quasi un fastidio per le continue performance mediatiche dei tanti attori che ruotano intorno a questa storia. Ora invece, a quanto trapela, Francesca Nanni e l’avvocato generale Lucilla Tontodonati si sono immerse nella lettura dei documenti con passione e impegno e hanno trovato, quel che più conta, elementi di grande interesse.

Difficile sapere, in quel mare magnum di fogli, dove siano emerse le novità, necessarie per andare all’assalto di un verdetto definitivo, scolpito in cassazione. Forse, ma è solo un’ipotesi, più che di prove inedite si deve parlare di rilettura critica, quasi di smontaggio, di prove vecchie che sarebbero state assemblate in modo approssimativo.

Insomma, le polemiche che hanno investito le divise del Ris, finora mai sfiorate da dubbi, potrebbero aver avuto il loro peso. Se si dice che c’era il sangue sui pedali della bici di Alberto - circostanza già messa in dubbio dal gip che aveva disposto la scarcerazione di Stasi nel 2007, e però poi riproposta nei mesi seguenti dagli investigatori - ma poi si scopre che probabilmente non era così, allora il quadro complessivo muta. O potrebbe evolvere. Oggi si mette apertamente in discussione anche la presenza del Dna di Chiara sui pedali, c’è chi ipotizza addirittura uno scambio involontario delle provette, dunque un errore.

Nei giorni scorsi, l’avvocato Giada Bocellari, storico difensore di Stasi oggi affiancato da Antonio De Rensis, ha annunciato di aver scoperto qualcosa che colpirà e turberà l’opinione pubblica. A che cosa si riferisce? Per ora il mistero non è stato svelato, lo sarà nelle prossime settimane, ma è ovvio che eventuali anomalie potrebbero già essere sulle scrivanie della Procura generale di Milano. In ogni caso, prima di Natale e forse entro fine novembre, gli uffici di Milano potrebbero muovere le loro pedine. Dunque, uscire dall’arrocco e schierarsi con la difesa di Stasi: o con una propria richiesta di revisione o addirittura sottoscrivendo quella degli avvocati, ormai sulla rampa di lancio.

La scelta finale spetta alla corte d’appello di Brescia e il calendario si annuncia in ogni caso lungo e articolato. Il primo passaggio è quello relativo all’ammissibilità della revisione. Poi si potrebbe andare al processo vero e proprio e alla pronuncia finale. Forse, nel giro di un anno.

Il passo in avanti di Stasi sulla carta non riguarda Andrea Sempio, ma certo non aiuta il nuovo imputato, nel mirino dei pm di Pavia che hanno appena chiesto il suo rinvio a giudizio. Presto sarà il gup Luigi Riganti ad occuparsi di lui e l’arrivo sulla scena della Procura generale di Milano potrebbe accelerare anche l’udienza preliminare di Pavia. Spingendola più in fretta verso la conclusione.