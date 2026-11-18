Giovanna Rigato è stata condannata a due anni, pena sospesa e non menzione nel casellario, per tentata estorsione ai danni dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Lo ha deciso il tribunale di Monza, accogliendo al ribasso la richiesta della procura di condannarla a 3 anni e mezzo.

Rigato era accusata di avere provato a estorcere a Berlusconi prima 500mila euro e poi un milione di euro, minacciando dichiarazioni fortemente lesive per la reputazione dell’ex presidente del consiglio. L’ex premier la denunciò nel 2016. Per i suoi legali si trattò di “tentativo goffo” per ottenere un risarcimento per il danno d’immagine e di carriera subito a causa della vicenda e all’accostamento a Berlusconi.

Nel procedimento si sono costituiti parte civile i cinque figli del Cavaliere - Marina, Piersilvio, Barbara, Eleonora e Luigi - proseguendo l’azione legale intrapresa dal padre, e sono assistiti dall’avvocato Giorgio Perroni. Il risarcimento sarà da liquidarsi in sede civile. Alla showgirl sono state concesse le attenuanti generiche. I suoi difensori, gli avvocati Corrado Viazzo e Stefano Gerunda, sottolineano di essere “abbastanza soddisfatti, perché la gravità dei fatti contestati è stata molto ridimensionata. Ci riserveremo dalla presentazione del ricorso in appello dopo la lettura delle motivazioni, tra novanta giorni”.