Viareggio, la rabbia dei familiari. Moretti ai domiciliari dopo 4 mesi

Dopo quattro mesi in cella, l’ex amministratore delegato delle Ferrovie Mauro Moretti ha lasciato il carcere di Orvieto dove era rinchiuso dal 26 giugno in seguito alla condanna a 5 anni per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009, nella quale morirono 32 persone e oltre 130 rimasero ferite. Condanna che finirà di scontare ai domiciliari, nella sua casa di Roma, dalla quale potrà uscire solo un’ora al giorno per «esigenze indispensabili».

Una serie di elementi hanno pesato sulla decisione dei giudici di Sorveglianza di Perugia di dare il via libera alla richiesta della difesa dell’ex manager, che ha 73 anni. A cominciare appunto dall’età avanzata e dalle sue condizioni di salute, che una relazione medica ha attestato essere incompatibili con la detenzione. In questi mesi Moretti ha perso 15 chili e il suo fisico, molto deperito, richiede particolari attenzioni. «Il provvedimento riconosce esigenze di tutela della salute», spiega il suo legale, Ambra Giovene. Ma è stato anche il suo comportamento carcerario ineccepibile a fare la differenza. Dopo la decisione definitiva della Suprema Corte, Moretti si era presentato nel carcere di Orvieto, pronto a rispettare la sentenza, seppur ribadendo la propria estraneità alle responsabilità per la strage, riconosciute invece dai giudici. Nei precedenti gradi di giudizio era stato condannato a sette anni. Oltre alle condizioni di salute, i giudici hanno ritenuto che l’ex ad non è un delinquente abituale né socialmente pericoloso: nessun precedente penale, nessun procedimento a suo carico in corso. Inoltre la condanna per il tragico incidente ferroviario ha riconosciuto una responsabilità penale indiretta da colpa generica di grado ridotto. Il Tribunale di Sorveglianza ha tenuto conto ai fini della scarcerazione anche dei segnali di ravvedimento e di consapevolezza della gravità dei fatti di Viareggio dimostrati da Moretti, l’accettazione della condanna, nonché della rinuncia alla prescrizione per i reati di lesioni colpose e incendio colposo per i quali sta scontando la pena. Non è passato inosservato ai giudici il fatto che l’ex ad si sia scusato con i familiari delle vittime, abbia risarcito persone offese e parti civili e rinunciato al cavalierato del lavoro. Nel provvedimento è giudicato positivamente anche il modo in cui ha affrontato la detenzione in carcere, partecipando alle attività e adattandosi alla condivisione di una cella con altri reclusi.

Resta il dolore delle famiglie delle vittime, che non hanno preso bene la decisione. «È stato fortunato a rimanere in carcere per così poco tempo. In questi 17 anni è stato un uomo libero ed è stato con la sua famiglia, mentre per noi la vicenda è come un ergastolo che non finisce mai», commenta Daniela Rombi, presidente dell’Associazione «Il Mondo che vorrei» che riunisce i parenti delle vittime della strage.