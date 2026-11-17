Il telefono di Youssef Siher finisce al centro di una nuova contesa giudiziaria tra difesa e procura di Milano. E a risolverla dovrà essere nuovamente la gip Tiziana Landoni. Il dispositivo del 30enne giornalista attivista Pro-pal, accusato di essere l’organizzatore dei canali social della pagina “Movimento 17 ottobre”, era stato sequestrato lo scorso 24 ottobre durante il fermo dei pm poi non convalidato. Doveva essere la Polizia Postale a effettuare gli accertamenti tecnici, nell’inchiesta della procura di Milano in cui Siher resta indagato per istigazione a delinquere aggravata dal terrorismo e violenza organizzata nei cortei. Lo avrebbe fatto con le dovute “garanzie”, cioè alla presenza dei consulenti della difesa di Siher. Ma gli avvocati Yasmina Abu Sharar e Benedetto Ciccarone non si fidano e chiedono quindi alla giudice preliminare di “aprirlo” con la formula dell’incidente probatorio.

Già Siher non aveva fornito la password del telefono (era sua facoltà) impedendo quindi agli inquirenti di analizzare messaggi e contenuti. Adesso se la gip accoglierà la richiesta dei legali - dovrà essere nominato un esperto “terzo”, nominato quindi dal giudice, che dovrà svolgere le operazioni tecniche, alla presenza di consulenti di parte. Intanto l’inchiesta su Siher va avanti: gli inquirenti scavano nella sua rete di contatti, e su eventuali attività web diverse da quelle della pagina Instagram che fu aperta il 18 ottobre, cioè dopo le manifestazioni del week end del 17 ottobre con devastazioni e saccheggi in città.