Youssef Siher, i pm di Milano rinunciano al ricorso per rimetterlo in cella

Trascorsi i dieci giorni di tempo previsti dalla legge, la decisione è diventata ufficiale: la procura di Milano non farà ricorso al Tribunale del Riesame contro la scarcerazione di Youssef Siher, il trentenne giornalista e attivista Propal, gestore della pagina Instagram e della chat telegram ‘Movimento 17 ottobre’, accusato di istigazione a delinquere con finalità di terrorismo.

Siher - secondo i pm - avrebbe provato a soffiare sul fuoco delle proteste del 17 e 18 ottobre, aprendo dei canali social e incitando a nuovi scontri la sera di domenica 18 ottobre. Per questo fu fermato, prima con il fermo preventivo di 12 ore introdotto dal decreto sicurezza, e poi con quello dei pm che però - trascorse le 48 ore previste dalla legge - non è stato convalidato dalla gip Tiziana Landoni. La stessa giudice preliminare, a differenza della procura di Milano, non ha nemmeno ravvisato le esigenze - pericolo di fuga e reiterazione del reato - necessarie per emettere una nuova misura cautelare, non solo il carcere chiesto dalla procura, ma neanche una misura meno afflittiva, come gli arresti domiciliari o l’obbligo di firma.

Avrebbe pesato sulla decisione, più che il timore di una nuova “sconfitta” davanti al tribunale della libertà, dove la decisione è collegiale e ci sono tre giudici invece che uno solo, la preoccupazione di un nuovo polverone mediatico. E anche di nuovi attacchi. In tanti – anche solo a difesa della categoria - non hanno apprezzato le prese di posizione della politica. E a Palazzo di Giustizia c’è stato grande sconcerto per il livello di minacce e offese riscontrato sul web nei confronti della giudice Tiziana Landoni, che proprio per questi motivi è stata sottoposta alla Vigilanza generica radiocontrollata.