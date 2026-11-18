L’atteso, ultimo, risultato delle midterm è arrivato: in Alaska, l’ex deputata democratica Mary Peltola ha sconfitto il senatore repubblicano Dan S. Sullivan, in carica dal 2015, conquistando un seggio che il Grand Old Party controllava da dodici anni.

Nel 2024 Donald Trump aveva conquistato l’Alaska con un vantaggio di circa 13 punti percentuali. Due anni dopo, gli elettori hanno scelto una democratica per rappresentarli al Senato, contribuendo a consolidare la nuova maggioranza dell’Asinello. Con la vittoria di Peltola, infatti, i democratici raggiungono 56 seggi contro i 44 dei repubblicani.

Appartenente alla popolazione indigena Yup’ik, Peltola era diventata nel 2022 la prima nativa dell’Alaska eletta al Congresso degli Stati Uniti, conquistando l’unico seggio dello Stato alla Camera dei rappresentanti. Dopo essere stata sconfitta dal repubblicano Nick Begich nel 2024, ha scelto di candidarsi al Senato, puntando su una piattaforma politica fortemente legata alle peculiarità economiche e sociali del territorio.

Il suo messaggio elettorale, condensato nello slogan Fish, Family and Freedom, ha privilegiato la difesa della pesca, la battaglia contro il carovita e gli interessi delle comunità locali. Una strategia costruita anche per prendere le distanze dall’immagine nazionale del Partito Democratico e intercettare un elettorato che, pur votando abitualmente repubblicano nelle elezioni presidenziali, conserva una tradizione di indipendenza nelle scelte politiche statali.

L’Alaska presenta caratteristiche economiche che rendono particolarmente sensibili le questioni dell’approvvigionamento energetico e alimentare. Molte comunità rurali sono raggiungibili soltanto per via aerea o marittima e dipendono dal gasolio per il riscaldamento e la produzione di elettricità. L’aumento dei prezzi dei carburanti e dei beni di prima necessità ha quindi assunto un ruolo centrale nella campagna.

“Gli abitanti dell’Alaska sono schiacciati dall’aumento vertiginoso dei costi, ma mi batterò contro chiunque per mettere l’Alaska al primo posto e lottare per una riduzione dei costi. Gli abitanti dell’Alaska sanno che la vita qui è più difficile, ma c’è un limite a quante volte si può rinunciare alla spesa o a una visita medica prima di iniziare a detestare i politici di Washington che continuano a peggiorare le cose. Non dovrebbe essere così difficile sopravvivere in Alaska e, quando sarò al Senato degli Stati Uniti, mi batterò per rendere la vita più accessibile alle famiglie laboriose dell’Alaska”, scrive Peltola di sè sulla homepage del sito della sua campagna.

La democratica, tuttavia, non ha adottato una piattaforma di contrapposizione indiscriminata alle priorità tradizionali dell’elettorato conservatore: ha sostenuto la tutela del diritto al possesso delle armi e lo sviluppo delle risorse petrolifere, presentandosi come una rappresentante degli interessi dell’Alaska prima ancora che del proprio partito. “Alaska first”, del resto, è stato uno dei refrain della sua campagna.

Il sistema elettorale dell’Alaska, basato sul ranked-choice voting, consente agli elettori di ordinare i candidati secondo le proprie preferenze. Qualora nessuno superi inizialmente il 50%, i voti dei candidati progressivamente eliminati vengono redistribuiti in base alle preferenze successive espresse sulle schede.

Nel caso di Peltola, tuttavia, la vittoria è stata assegnata dopo un aggiornamento che le ha garantito la maggioranza assoluta dei voti scrutinati. Al momento della decisione, la democratica disponeva di un vantaggio di 12.458 voti su 287.896 schede conteggiate, pari a circa 4,3 punti percentuali rispetto a Sullivan. L’analisi dei dati elettorali disponibili indica inoltre che Peltola avrebbe mantenuto il vantaggio anche nell’eventualità di una redistribuzione delle preferenze.