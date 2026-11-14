Attacco hacker alle Poste francesi: rubati i dati di 22milioni di utenti

Grave attacco hacker alla piattaforma francese Maileva, che appartiene al gruppo Poste: l’azione è stata compiuta lo scorso settembre ma solo oggi si è avuta notizia, scatenando la polemica, anche perché pare siano stati sottratti i dati di 22milioni di persone. A divulgare il risultato dell’azione è stato lo stesso gruppo che ha annunciato che sono state pubblicate le informazioni sensibili sottratte. Maileva, ha aggiunto Poste, “ha informato la Commissione nazionale per l’informatica e le libertà civili (CNIL) e ha presentato denuncia. È in corso un’indagine giudiziaria”.

Le stesse Poste hanno confermato alle agenzie di stampa che si è trattato di “una delle più gravi violazioni di dati in Francia”. Maileva rappresenta un punto di riferimento in Francia nella gestione digitale e nell’invio automatizzato di documenti aziendali, offrendo soluzioni dedicate a professionisti, piccole e medie imprese e grandi organizzazioni. La società gestisce l’intero ciclo di vita di flussi documentali complessi, tra cui lettere raccomandate, buste paga, fatture e avvisi per assemblee generali. Operando come filiale di Docaposte e facendo capo al gruppo La Poste, l’azienda unisce l’affidabilità di un grande operatore postale con l’innovazione tecnologica, registrando una base attiva di oltre 70.000 utenti e un volume di 180 milioni di documenti inviati nel corso del 2024.

“In conformità con le normative, tutte le aziende interessate sono state informate dell’accaduto”, ha informato Maileva. Non si tratta di un episodio isolato per il gruppo postale francese, già colpito in passato da criticità simili. Durante il periodo natalizio del 2025, un attacco informatico rivendicato da hacker filorussi aveva pesantemente rallentato il sistema di tracciamento dei pacchi, creando notevoli disagi ai servizi postali proprio nelle settimane di maggiore traffico dell’anno. La scorsa settimana, Crédit Mutuel Arkéa ha reso noto di essere stata bersaglio di un attacco informatico che ha comportato un impatto economico stimato intorno ai 100 milioni di euro. All’inizio del 2024, anche France Travail è stata oggetto di un attacco su larga scala, che ha comportato il rischio di diffusione di dati personali relativi a 43 milioni di persone.