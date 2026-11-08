La bandiera palestinese sul parlamento tedesco. Ma i socialisti attaccano AfD e difendono gli attivisti proPal

Nuovo blitz degli attivisti pro Pal, che oggi hanno issato la bandiera della Palestina sul pennone davanti al Reichstag, a Berlino. A salire sul palo al quale normalmente è fissata la bandiera tedesca è stato un 22enne mentre altri due di 20 e 32 anni, erano sul posto e hanno accompagnato l’azione filmando la scena. A rendere noto il tutto è stata la Bild, che ha riferito anche del rapido intervento dei vigili del fuoco che, con un’autoscala, hanno ripristinato la bandiera corretta e fatto scendere l’attivista.

Il 22enne è stato posto temporaneamente in stato di fermo, così come un suo complice. Secondo la polizia, l’uomo è rimasto sull’asta per circa un’ora, assicurato da un’imbracatura da arrampicata, prima di scendere. Il fatto ha scatenato fortissime polemiche in Germania, perché fino a ora non era mai stato violato in maniera così plateale il simbolo dell’unità nazionale e dello Stato, considerando anche che il pennone è monumento nazionale. Ma oltre a questo, a scatenare le polemiche è il comportamento dell’Spd, che nonostante quanto accaduto oggi, dai social porta avanti una narrazione completamente opposta, che mette nel mirino la destra. Poche ore dopo la profanazione del simbolo per eccellenza della riunificazione tedesca, i socialdemocratici hanno infatti pubblicato un intervento incentrato sulla presunta minaccia dell’estrema destra. Nel mirino c’è il supposto tentativo di appropriazione da parte dell’AfD: “Il nero-rosso-oro è sinonimo di democrazia, libertà e della nostra Legge fondamentale. Questi simboli appartengono a tutti noi e non devono essere strumentalizzati dall’estrema destra”.

Una linea ribadita anche dal ministro della Difesa Boris Pistorius, sempre di Spd: “Non dobbiamo permettere che i simboli di questo Stato ci vengano sottratti dall’estrema destra”. Il paradosso è evidente, perché sebbene il vessillo nazionale sia stato oltraggiato da frange estremiste di sinistra, nel comunicato dei socialdemocratici non vi è traccia di una condanna di questo episodio, lasciando ignoto a quale reale fatto di cronaca legato all’estrema destra si stesse effettivamente facendo riferimento. Un atteggiamento che non stupisce, soprattutto nell’Europa degli ultimi anni, dove la sinistra è sempre più attratta dal mondo estremista e islamico, che sta avvicinando i giovanissimi, per recuperare qualche voto.