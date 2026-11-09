Belgio, la polizia potrà andare a prendere gli irregolari a casa per espellerli

Il Belgio, insieme alla Francia, è uno dei Paesi in cui l’immigrazione incontrollata ha fatto maggiori danni. Esistono interi quartieri che sono quasi interamente abitati da soggetti con background migratorio, spesso irregolari e spesso gravati da precedenti di polizia. Ed è proprio per far fronte a queste situazioni e riportare la legalità nelle città che la Camera dei Rappresentanti belga ha approvato, al termine di una seduta notturna particolarmente accesa, un disegno di legge che autorizza le forze dell’ordine a fare ingresso nelle abitazioni private per rintracciare e fermare i cittadini stranieri destinatari di un provvedimento di allontanamento che rifiutano di lasciare il Paese.

Il provvedimento nasce per colmare quello che l’esecutivo considera un vero e proprio vuoto normativo nell’esecuzione dei rimpatri. Fino a questo momento, infatti, la protezione costituzionale del domicilio impediva alla polizia di fare irruzione nella casa di un soggetto irregolare allo scopo di eseguire un’espulsione. Con le nuove disposizioni, il ministro dell’Asilo e della Migrazione Anneleen Van Bossuyt punta a garantire una maggiore tutela della sicurezza pubblica, fornendo agli organi di polizia uno strumento ritenuto indispensabile per completare le procedure di allontanamento coatto nei confronti dei soggetti che non hanno diritto di permanenza nel Paese.

L’accesso della polizia all’interno delle mura domestiche è ovviamente regolato e, per evitare abusi e tutelare le garanzie fondamentali, la norma stabilisce che ogni intervento debba essere preventivamente autorizzato da un giudice istruttore. L’amministrazione dovrà dimostrare l’esistenza di un ordine di espulsione già esecutivo, la mancata collaborazione volontaria dell’interessato e la presenza di concreti motivi per considerarlo una minaccia reale per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale. La perquisizione domiciliare sarà considerata un’estrema ratio, ammissibile solo se proporzionata e non sostituibile con azioni meno invasive. I

Il dibattito parlamentare ha evidenziato una profonda spaccatura politica. La legge ha ottenuto il sostegno determinante della maggioranza di governo e dei liberali, convinti della necessità di mostrare fermezza verso i soggetti pericolosi. Sul fronte opposto, le opposizioni di sinistra ed ecologiste hanno espresso un netto rifiuto, denunciando il rischio di lesione dei diritti umani e dell’inviolabilità della dimora, mentre la destra del Vlaams Belang ha scelto l’astensione. L’entrata in vigore formale della legge è fissata per il primo marzo 2027, ma il testo prevede già clausole per un’applicazione anticipata qualora le condizioni operative lo richiedano.