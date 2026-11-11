Burqa a Houellebecq. Rischia il carcere per aver denunciato il pericolo islamista

Lo vogliono in carcere, con la lettera scarlatta dell’odio razziale che gli penzola al collo. Ma soprattutto lo vogliono zittire. Imbavagliarlo una volta per tutte. Perché lui, Michel Houellebecq, non è uno scrittore che si adegua, non è come gli altri benpensanti che lisciano il pelo alle comunità musulmane, non è politicamente corretto quando parla. Lui dice le cose come stanno. E adesso, per questo, rischia di pagarla cara. Un giudice lo accusa di «complicità in incitamento alla discriminazione, all’odio o alla violenza nei confronti dell’islam».

Tutto parte da un’intervista rilasciata quattro anni fa al filosofo Michel Onfray sulla rivista Front Populaire. La parte incriminata è ovviamente quella in cui Houellebecq descrive i musulmani come una minaccia. Una minaccia per la sicurezza del Paese. «Il desiderio della popolazione francese autoctona, come si suol dire, non è che i musulmani si assimilino, ma che smettano di derubarli e di attaccarli. O, in alternativa, che se ne vadano». Poi, continuando nel ragionamento, lo scrittore profetizza che, «quando interi territori saranno sotto il controllo islamista, avranno luogo atti di resistenza. Ci saranno attentati e sparatorie nelle moschee, nei caffè frequentati dai musulmani». Ci saranno, insomma, «dei Bataclan al contrario» contro gli islamici.

Quelle di Houellebecq non sono le parole di una persona che odia. Sono le parole di una persona che ha visto, nel proprio Paese, sanguinari jihadisti trucidare la redazione della rivista satirica Charlie Hebdo, massacrare gli spettatori del teatro Bataclan, falciare con un camion ignari pedoni lungo la Promenade des Anglais di Nizza, sgozzare padre Jacques Hamel sull’altare della chiesa di Saint-Étienne-du-Rouvray a Rouen. Sono le parole di una persona che vede, troppo spesso, le banlieue ribollire di odio - quelle sì - anti francese e anti occidentale, con seconde e terze generazione di immigrati che mettono a ferro e fuoco le città in cui vivono. Eppure nel 2023 l’Unione delle Moschee di Francia lo ha denunciato e ora, come ha appreso l’Afp da una fonte vicina al caso, un giudice del tribunale di Nanterre lo ha indagato. Non è la prima volta che gli succede. Già nel 2001 aveva dovuto passare sotto le forche caudine della giustizia con l’accusa di islamofobia.

Un processo vinto cinque anni fa e un processo da celebrare adesso. Ma soprattutto l’evidenza che al giorno d’oggi la libertà di parola sia diventata un lusso che l’islam vorrebbe strapparci dalle mani. Perché le accuse di istigazione all’odio non riguardano soltanto Houellebecq ma noi tutti che abbiamo ancora il coraggio di affermare che certi valori sono contrari alla democrazia e che la libertà di dire quello che si pensa è (ancora) un diritto inalienabile in Francia, come anche in Italia e in tutto l’Occidente.