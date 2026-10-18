Canada, violento incendio alla base militare di Wainwright: 7 morti e molti feriti

Un terribile incendio ha colpito la base delle forze canadesi di Wainwright, in Alberta, provocando diverse vittime e numerosi feriti. La conferma del tragico evento è arrivata direttamente dal ministro della Difesa David McGuinty, il quale ha descritto il quadro attuale come estremamente complesso e delicato. Le operazioni di contenimento e gestione dell’emergenza vedono impegnati in prima linea sia l’esercito che i soccorritori locali.

Stando a quanto riferito dai quotidiani esteri, l’allarme è scattato intorno alle 17:30 (ora locale), quando le fiamme hanno cominciato a interessare la base militare. Alimentato dal vento, il rogo ha preso rapidamente vigore, oltrepassando i confini della base e devastando le recinzioni perimetrali. La macchina dei soccorsi si è immediatamente messa in moto.

Sebbene manchino ancora dichiarazioni formali sulle cause, l’emittente Global News ha riportato delle indiscrezioni provenienti da ambienti militari: sembra che il disastro derivi dal danneggiamento di un condotto o di un pozzo di gas avvenuto durante un’esercitazione con le armi. Ci sarebbe stata un’esplosione, poi sono divampate le fiamme.

Si sono registrati molti feriti e, purtroppo, almeno sette morti. Il Royal Alexandra Hospital di Edmonton ha attivato la procedura d’emergenza riservata alle catastrofi con un elevato afflusso di pazienti.

“Il nostro pensiero va a tutte le coraggiose donne e ai coraggiosi uomini coinvolti”, ha dichiarato il primo ministro Mark Carney. Grande dolore espresso anche dalla premier dell’Alberta, Danielle Smith.

La CFB Wainwright (Canadian Forces Base Wainwright) è una delle base militari più importanti del Canada. Al suo interno si esercitano tantissimi soldati. Stando alle informazioni trasmesse, la struttura ospita circa 690 militari e 300 impiegati civili.

Mentre proseguono le operazioni dei soccorsi, le autorità locali hanno allertato la popolazione, invitando tutti a tenersi lontani dalla base, così da non correre pericoli e non intralciare il passaggio dei mezzi di soccorso.

Secondo i recenti aggiornamenti riportati dal portale online CBC, l’incendio a sud della città di Wainwright sarebbe stato domato.