Cancellate il Nobel a Pillay. Difende l’antisemitismo

E se dopo il Premio Nobel chi l’ha ricevuto mente, ne fa un’arma di aggressione, e, nella fattispecie, fa del premio un amplificatore dell’odio contro gli ebrei, se il premio diventa antisemita si può cancellarlo, toglierlo dalle mani della signora Navy Pillay, premio Nobel per la pace? Ha’aretz, il giornale israeliano di estrema sinistra, ha visitato in Sud Africa la Pillay per un’intervista di accusa smodata a Israele, amplificata da un video. Così abbiamo il triangolo perfetto: il racconto della giovane oppressa e perseguitata in Sudafrica, che diventa eroica combattente per la giustizia, e che quindi, di conseguenza, accusa di genocidio Israele, e Ha’aretz ci inzuppa. La Pillay è la presidente della Commissione di inchiesta che ha accusato Israele di genocidio nel settembre del 2025, può vantare un ruolo fondamentale nella trasformazione dell’Onu nel peggiore nemico di Israele, mentre diventava amico del peggiore islamismo, delle dittature che condannano a morte dissidenti e gay, promuovono il terrorismo, per cui la mattanza del 7 ottobre è resistenza al colonialismo e all’apartheid.

Nell’intervista a Ha’aretz, si apprende che per Pillay Israele ha ucciso 73mila civili, il numero inventato è quello di Hamas. Pillay ignora la guerra di difesa in cui circa 30mila terroristi, quelli che hanno sgozzato i neonati e violentato uccidendole le ragazze israeliane, sono stati uccisi in battaglie in cui i soldati hanno combattuto da eroi l’aggressione e l’eccidio: stavolta sì un genocidio pianificato, previsto dalla carta di Hamas. La Pillay descrive come un film dell’orrore i soldati israeliani: feroci, crudeli, educati a uccidere. Ne sa poco sui giovani generosi, che combattono pur educati alla pace nel diritto sacrosanto all’autodifesa, dal 1948. Dimentica che ogni palestinese dalla più tenera infanzia è indottrinato alla jihad: prego consultare i testi, e paragonarli con quelli della scuola israeliana. Pillay ignora che sul genocidio 75 professionisti militari di alto grado firmano un documento che spiega la quantità «senza precedenti» di misure prese per evitare la morte di civili: volantini, telefonate, testi sul telefono, trasmissioni radio e tv, missioni cancellate. I soldati sfidano il rischio per la propria vita pur di proteggere i civili palestinesi. Hanno consegnato 3 milioni e mezzo di tonnellate di cibo, 48mila medicine, 5000 tonnellate di baby food, 15mila metri cubi di acqua. Mezzo milione di gazawi sono stati vaccinati e 5000 evacuati in ospedali. Ma la signora Pillay è una santa woke, ha dedicato la vita a trasformare in blood libel la sua immagine di Israele. In una visita ad Assad non denunciò l’eccidio dei siriani, adesso però racconta soldati israeliani che urinano su vittime nude e bambini che vengono amputati senza anestesia, un mostro bianco azzurro sta invadendo il mondo. Da questo suo racconto si capisce la folla ipnotizzata che urla «Free Palestine» senza capire. Goering applaude dall’inferno il premio Nobel di Pillay, disse il ministro Gideon Saar; ora due volte, perché l’intervista appare su un giornale israeliano. Ehi, a Oslo: cancellate il Nobel a Pillay. Su Ha’aretz il solito ebreo che odia se stesso.