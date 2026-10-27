Choc a Monaco, trovato morto il cugino 29enne di Alberto II

Giallo nel Principato di Monaco, dove è stato trovato morto un rampollo della famiglia Ranieri. Si tratta del cugino di secondo grado del principe Alberto II, Antoine de Massy (nella foto). Il suo corpo è stato rinvenuto all’inizio della serata di domenica in un giardino nel piccolo Stato sulla Costa Azzurra. La notizia è apparsa sul quotidiano locale Monaco-Matin. Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte delle autorità monegasche e una persona sarebbe stata fermata nell’ambito delle indagini preliminari, anche se non è ancora chiaro quale sarebbe il suo ruolo nella vicenda.

Il corpo del 29enne, appartenente alla famiglia legata alla dinastia Grimaldi, è stato rinvenuto in un’area verde adiacente al Boulevard du Larvotto, dietro Villa Sauber, uno dei luoghi di interesse culturale più noti di Monaco. Sono stati i parenti, preoccupati per l’assenza del giovane a un pranzo in famiglia domenica, a dare l’allarme facendo scattare le indagini del Dipartimento di Pubblica Sicurezza di Monaco. Al momento non sono stati resi noti ulteriori particolari sulle circostanze del decesso, né sull’eventuale coinvolgimento nel decesso della persona trattenuta. Non è escluso, infatti, che possa essere stata fermata in qualità di testimone. Si sa solo che è stata immortalata dalle videocamere di sorveglianza nei pressi del luogo dove giaceva il cadavere e poi identificata grazie alle immagini. Non è stata esclusa la pista del semplice incidente. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto nella massima discrezione. De Massy era figlio del barone Christian de Massy e di Cecile Gelabale, nonché nipote della Principessa Antoinette, sorella maggiore del Principe Ranieri III, il che lo rendeva cugino di secondo grado dell’attuale sovrano monegasco. Il Principe Alberto II e la Principessa Charlene hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa in una nota diffusa ieri dal Principato. «Le Loro Altezze Serenissime il Principe Alberto II e la Principessa Charlene hanno appreso con tristezza la notizia della scomparsa di Antoine de Massy, 29 anni, nipote della Principessa Antoinette, sorella maggiore del Principe Ranieri III», si legge nel breve comunicato. La nota sottolinea inoltre la passione di De Massy per il tennis e il legame della sua famiglia con questo sport nel Principato. Il giovane Antoine era infatti un ex giocatore, aveva cominciato a giocare da bambino, grazie al padre che gli aveva messo la prima racchetta in mano a tre anni, come aveva raccontato lui stesso in un’intervista nel 2012. In passato si era persino trasferito da Monaco in Florida per dedicarsi ad allenamenti intensivi.