Da Valencia a Santiago di Compostela: tutti i disastri sui binari spagnoli dal 2000 a oggi

La collisione di Toledo di oggi è solo l’ultimo, in ordine di tempo, di una serie di incidenti ferroviari avvenuti in Spagna negli ultimi anni, con bilanci drammatici in termini di perdite di vite umane. Ecco una breve scheda dei principali incidenti ferroviari avvenuti in Spagna dal 2000 a oggi.

CHINCHILLA (3 giugno 2003). Alle ore 21.40 un treno passeggeri della Renfe con 86 passeggeri a bordo e un treno merci si scontrarono frontalmente nel comune di Chinchilla de Monte-Aragón (provincia di Albacete, Castiglia-La Mancia). Morirono 19 persone e la causa fu stabilita nell’errore del capostazione che autorizzò la partenza su un binario unico già occupato.

VALENCIA (3 luglio 2006). Il deragliamento di un convoglio della metropolitana a Valencia provocò 43 morti e 47 feriti.

BARCELLONA (23 giugno 2010). Un treno regionale investe 25 persone nella stazione di Castelldefels provocando 12 morti e 13 feriti.

SANTIAGO DI COMPOSTELA (24 luglio 2013). È uno dei peggiori disastri ferroviari della storia recente con un treno passeggeri ad alta velocità che deragliò in curva poco prima di entrare nella stazione del centro in Galizia. Il treno, operato da Renfe, viaggiava sulla tratta Madrid-Chamartín - Ferrol con 218 passeggeri a bordo. Almeno 80 furono le vittime e 140 i feriti e la causa fu attribuita all’eccesso di velocità, per una distrazione del macchinista.

ADAMUZ-ANDALUSIA (18 gennaio 2026). Drammatica collisione di due treni ad alta velocità nel comune di Adamuz. Coinvolti il treno Iryo 6189 che viaggiava sulla tratta Malaga-Madrid con 284 passeggeri a bordo, e il treno Alvia 2384 di Renfe, che procedeva in direzione opposta da Madrid verso Huelva con 187 passeggeri.

Mentre il treno Iryo viaggiava ad alta velocità sulla linea direttissima Madrid-Siviglia, le sue tre carrozze posteriori sono deragliate improvvisamente. A causa dell’inerzia, i vagoni fuori controllo hanno invaso il binario adiacente dove, solo 20 secondi dopo, il treno Renfe Alvia, che viaggiava in direzione opposta a circa 200 km/h, ha impattato contro i relitti, deragliando a sua volta.

Le indagini indicano nella rottura di una rotaia, probabilmente legata a un difetto nella saldatura, la principale causa del deragliamento. Restano da accertare le eventuali responsabilità nella manutenzione. Il bilancio fu di 46 morti e 120 feriti.

GELIDA (CATALOGNA) (20 gennaio 2026). Un treno dei pendolari impatta contro una frana caduta sui binari a causa del maltempo con un bilancio di un morto e 37 feriti.