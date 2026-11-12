Dall’accoglienza alla linea dura: la Svezia cambia le regole sulla cittadinanza

Per anni è stata considerata uno dei simboli europei dell’accoglienza, con politiche migratorie tra le più generose del continente. Adesso la Svezia continua a cambiare pelle. Dopo la stretta sui permessi di soggiorno e sulle espulsioni, Stoccolma interviene persino sulla Costituzione, aprendo alla possibilità di revocare la cittadinanza ai possessori di doppio passaporto condannati per reati particolarmente gravi o che abbiano ottenuto la nazionalità attraverso dichiarazioni fraudolente. Un altro tassello della svolta sull’immigrazione impressa dal centrodestra di Ulf Kristersson, sostenuto dai Democratici di Svezia.

Il Parlamento ha approvato la revisione costituzionale con una maggioranza schiacciante: 292 voti favorevoli e appena 51 contrari. A sostenere il provvedimento anche i socialdemocratici, mentre l’opposizione è arrivata soprattutto dalla sinistra e dai Verdi. La modifica permetterà di introdurre norme per togliere il passaporto svedese a chi lo abbia ottenuto fornendo informazioni false oppure sia stato condannato per crimini che danneggiano gravemente gli interessi vitali del Paese. Tra le fattispecie richiamate nel dibattito politico figurano terrorismo, spionaggio e gravi minacce alla sicurezza nazionale.

Non si tratta ancora di un meccanismo operativo. La revisione entrerà in vigore il primo gennaio 2027, ma spetterà al prossimo governo definire attraverso una legge ordinaria i reati e le procedure che potranno determinare la perdita della cittadinanza. Il via libera di ieri rappresenta comunque il passaggio decisivo di un percorso costituzionale che richiede due votazioni parlamentari separate da elezioni.

La decisione non arriva dal nulla. A giugno la Svezia aveva già approvato una stretta sui permessi di soggiorno, introducendo il principio della “buona condotta” per gli stranieri residenti. Tra i comportamenti indicati come possibili motivi di revoca del titolo di soggiorno figuravano il mancato pagamento delle tasse, il lavoro nero e i collegamenti con organizzazioni terroristiche, anche in assenza di una condanna penale. Adesso il giro di vite arriva fino alla cittadinanza, pur riguardando esclusivamente chi ne possiede almeno un’altra. Le organizzazioni per i diritti umani contestano la riforma. Civil Rights Defenders teme la creazione di due categorie di cittadini: quelli con un passaporto definitivamente garantito e quelli che potrebbero perderlo a determinate condizioni.

Ma il dato politico resta. La Svezia che per decenni ha fatto dell’accoglienza un tratto distintivo della propria identità oggi discute di come rendere revocabile persino la cittadinanza. E a votare il cambiamento, questa volta, non è stata soltanto la destra.