Egitto, rischia un anno di carcere la giornalista Lina Attalah

Il caso della giornalista egiziana Lina Attalah ha suscitato condanne a livello internazionale. Attalah rischia fino a un anno di carcere e una pesante multa. È accusata di aver diffuso notizie false e di gestire un sito web senza licenza. Il tribunale ha anche ordinato la chiusura del suo Mada Masr, un organo di informazione che era diventato un baluardo della libertà di parola. Attalah ha affermato che la recente stretta repressiva mira a “lanciare un messaggio intimidatorio” a quel “pochissimo che resta delle redazioni giornalistiche”. Ha avvertito: “Tutti dovrebbero fare attenzione, tutti dovrebbero avere paura, tutti dovrebbero chiedersi se saranno i prossimi”.

Fondata 13 anni fa, Mada Masr è diventata la principale testata indipendente in Egitto, con Attalah nel ruolo di caporedattrice e co-fondatrice. Attalah ha 44 anni, porta i capelli corti così da sfidare l’estetica imposta alle donne egiziane, è alta solo un metro e mezzo, ma ha personalità. E’ figlia di un agente di polizia e di una giornalista. Quando parla, usa espressioni provenienti da molte lingue, inglese, francese, italiano. Ha completato gli studi superiori in Italia, ha studiato giornalismo all’Università Americana del Cairo, una delle più prestigiose del Medio Oriente. Ha iniziato la sua carriera come stagista al Daily Star e in testate giornalistiche straniere, come Reuters e la Bbc, occupandosi del Sudan, fino a quando, nel 2009, è entrata a far parte della redazione come caporedattore. Poi è passata ad essere la caporedattrice di Egypt Independent. E’ stata la promotrice di un nuovo tipo di giornalismo. Commissionava articoli a giornalisti europei residenti nella regione, cercando sempre di offrire uno sguardo diverso. La chiusura di Egypt Independent nel 2013 le le ha consentito di creare un suo giornale online. Mada Masr è così diventato un simbolo del giornalismo digitale indipendente non solo in Egitto ma in tutta la regione. Attalah ha un team di 50 giornalisti. Tante le battaglie nel suo percorso professionale, dal regime di Mubarak a quello attuale di Abdel Fattah al-Sisi, inclusa la lotta contro i Fratelli Musulmani di Mohamed Morsi.

“Sono profondamente scossa da quanto accaduto e da come mi hanno trascinata fuori dal tribunale. Era del tutto inutile”, ha dichiarato Attalah. “Abbiamo richiesto la licenza per anni senza ricevere alcuna risposta. L’ingiustizia è spaventosa”, ha continuato. Attalah ha fatto da mentore a una generazione di giovani giornalisti, uomini e donne, successivamente alla Primavera Araba del 2011, che ha rovesciato il presidente Hosni Mubarak dopo 30 anni al potere. Numerose donne si sono unite al suo progetto, è stata data così voce al 50% della popolazione che prima veniva messa a tacere o rappresentata secondo una narrazione dominata dagli uomini nei media. «Sono cresciuta facendo giornalismo all’interno della nascente tradizione dei media indipendenti durante l’era Mubarak. C’era uno spazio marginale, ma con una portata più ampia. Stava nascendo un nuovo tipo di giornalismo indipendente e non statale. Questo ci ha permesso di crescere, fare pratica e formare altri. La cosa più importante nel nostro Paese è la televisione, ma ora è tutta di proprietà statale», ha ricordato la giornalista. Oggi il settore è stato preso in mano quasi completamente da oligarchi vicini al regime. Mada Masr ha documentato presunti casi di corruzione e violazioni dei diritti umani, ha curato approfondimenti su politica ed economia, oltre a coprire i tumulti regionali e i conflitti in Libia, Sudan e Gaza.

Con il governo di Sisi si è tornata una linea dura. Nel 2016 le sue forze di sicurezza rapirono e picchiarono a morte Giulio Regeni, dottorando all’Università di Cambridge che stava conducendo una ricerca sui sindacati dei venditori ambulanti indipendenti in Egitto. “Credo che avranno più problemi quando spariremo, perché almeno noi siamo giornalisti professionisti e svolgiamo il nostro lavoro con rigore”, ha spiegato Attalah sulla possibilità di finire in prigione e sulla chiusura di Mada Masr. “Perderanno una voce in un contesto complesso”. Mada Masr in arabo significa “ampliare i confini dell’Egitto”, proprio perché questo era il suo obiettivo fin dall’inizio. Ma Il Cairo ha fortemente limitato la libertà di stampa, posizionandosi al 169° posto su 180 paesi nell’analisi sulla libertà di stampa condotta da Reporter Senza Frontiere. Secondo l’organizzazione, almeno 26 giornalisti arrestati negli ultimi anni si trovano ancora in carcere.