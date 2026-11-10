Eisenkot accusa Bibi: “Il suo discorso alla Knesset divisivo e pieno d’odio”

Gadi Eisenkot, il capo del blocco del cambiamento, che è stato incaricato di formare un nuovo governo in Israele, ha definito “divisivo” e “pieno di odio” il discorso che l’attuale premier Benjamin Netanyahu ha tenuto nella sessione inaugurale della nuova Knesset a seguito delle elezioni del 27 ottobre e ha annunciato di avere annullato, a causa delle parole di Bibi, un incontro con il partito Likud che aveva in programma per domani.

“Alla luce del discorso divisivo del premier uscente e della profanazione della cerimonia di giuramento alla Knesset, e con essa di ciò che resta dello Stato sotto il suo governo, il presidente di Yashar ha dato istruzioni di annullare l’incontro negoziale previsto”, ha affermato Eisenkot. “L’unità è un valore importante per Israele, la solidarietà israeliana è una componente della sicurezza nazionale. Ma il premier uscente si è scagliato stasera contro i cittadini di Israele: Netanyahu non vuole l’unità. Come sempre, quando si tratta di scegliere tra l’importanza del momento e la forza della società israeliana e la propria sopravvivenza politica, Netanyahu sceglierà sempre se stesso”, ha aggiunto.

Ma cosa ha detto Netanyahu? Bibi ha pronunciato parole veementi davanti alla Knesset appena insediata. Pur invocando formalmente un governo di unità nazionale, ha lanciato un duro attacco contro i partiti arabi, accusandoli di voler distruggere Israele e mettendo in guardia i suoi rivali politici dal fare affidamento sul loro sostegno per formare un esecutivo. Eisenkot ha affermato che il discorso di Netanyahu dimostra ulteriormente la sua inadeguatezza a ricoprire ancora la carica. Da parte loro, i parlamentari arabi lo hanno definito “razzista”, sottolineando come le sue parole non abbiano fatto altro che rafforzare la loro determinazione a contribuire alla sua rimozione dal governo.

L’obiettivo di Bibi potrebbe essere quello di ostacolare Eisenkot e i suoi alleati nel tentativo di formare un governo con l’appoggio di tali formazioni. “Siete disposti a dipendere da chi ha come obiettivo la distruzione dello Stato ebraico?”, ha chiesto Netanyahu. “Affidereste il destino del nostro Paese nelle loro mani? Li preferireste ai partiti sionisti che rappresentano una vasta parte dell’opinione pubblica sionista, un popolo di combattenti, di eroi, di feriti dell’Idf, di famiglie in lutto, un popolo che compie enormi sacrifici, che dimostra una lealtà incrollabile e che dà così tanto di sé?”Netanyahu ha poi respinto la distinzione tra Ra’am, che si è detta disponibile a unirsi a una coalizione guidata da Eisenkot, e la “Lista Comune”, accusando entrambe le formazioni di opporsi all’esistenza di Israele come Stato ebraico. «Per quanto riguarda il loro atteggiamento verso lo Stato ebraico, non c’è alcuna differenza. Entrambi concordano sul fatto che lo Stato ebraico debba essere distrutto. L’unico punto di disaccordo riguarda la natura dello Stato palestinese che sorgerebbe qui, sulle rovine di quello ebraico: se uno Stato islamico sul modello dei Fratelli Musulmani, come quello di Hamas a Gaza, o uno Stato palestinese nazionalista sul modello di Fatah. È tutta qui la differenza», ha sostenuto.

Le accuse giungono in una fase in cui Eisenkot sta cercando di trasformare la maggioranza parlamentare di 67 seggi del blocco anti-Netanyahu in una coalizione di governo.La questione di una possibile collaborazione con i partiti arabi sta emergendo come un punto centrale. Nel suo discorso Netanyahu ha esortato anche i parlamentari Haredi a non fidarsi dello schieramento che sta cercando di spodestarlo, sostenendo che sia in gioco l’identità ebraica di Israele. Eisenkot ha dunque lasciato aperta la possibilità di far entrare i partiti arabi nella coalizione, a condizione che soddisfino diverse condizioni, fra cui l’accettazione dell’identità di Israele come Stato ebraico e la dichiarazione di Hamas come gruppo terroristico. Tra i possibili scenari per la coalizione figura l’ingresso al governo di uno dei due partiti arabi, mentre la sopravvivenza dell’esecutivo richiederebbe probabilmente il sostegno seppur esterno dell’altro.