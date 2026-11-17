Una nuova analisi dei documenti autoptici riapre il confronto sulla morte di Jeffrey Epstein, trovato senza vita il 10 agosto 2019 nel carcere di New York dove attendeva il processo per traffico sessuale di minorenni. Secondo Michael Freeman, esperto di medicina forense intervenuto alla trasmissione Newsnight della Bbc, il finanziere sarebbe stato strangolato, con ogni probabilità da dietro . Una ricostruzione che contrasta con la conclusione ufficiale del medico legale: suicidio per impiccagione.

Freeman ha esaminato fotografie e documenti ricevuti da Mark Epstein, fratello del finanziere, che ha sempre sostenuto l’ipotesi dell’omicidio. Non ha esaminato direttamente il corpo. L’esperto, che ha lavorato come consulente sulle cause di morte in casi di decessi sotto custodia, compreso quello di George Floyd, ha dichiarato di aver condotto un’analisi indipendente e di non essere stato pagato dalla famiglia.

Al centro delle sue valutazioni figurano un’emorragia profonda alla spalla sinistra, lesioni al volto che ritiene compatibili con dei colpi e possibili segni di unghie sopra il solco sul collo. Questi ultimi, secondo Freeman, potrebbero indicare il tentativo di liberarsi dal laccio durante uno strangolamento. La sua ipotesi è che lo stesso laccio sia stato successivamente utilizzato per sospendere il corpo al letto a castello. Le conclusioni sono state presentate ieri sera a Londra, prima della pubblicazione della ricerca e della documentazione.

Gli accertamenti ufficiali avevano però restituito un quadro diverso. Il medico che eseguì l’autopsia spiegò all’ufficio dell’ispettore generale del dipartimento di Giustizia che le lesioni risultavano maggiormente compatibili con un’impiccagione suicidaria e che non erano state rilevate ferite da difesa tipiche delle vittime di strangolamento. Barbara Sampson, all’epoca responsabile dell’ufficio di medicina legale di New York, ha già ribadito di confermare la determinazione sulla causa e sulle modalità della morte.

Freeman ha inoltre sollevato il tema dell’assenza di una fotografia del corpo prima che fosse rimosso dalla posizione in cui era stato trovato. Secondo la ricostruzione del dipartimento di Giustizia, l’agente che scoprì Epstein chiamò immediatamente un collega, adagiò il corpo sul pavimento e avviò le manovre di rianimazione. Circa un mese prima, il detenuto era stato brevemente sottoposto a sorveglianza per il rischio di suicidio.