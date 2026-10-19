Francia nel caos, il ministro dell’Interno si dimette: “In alcune città abbiamo perso il controllo”. Ma Macron dice no: cosa sta succedendo

Il presidente francese Emmanuel Macron ha respinto le dimissioni presentate dal ministro dell’Interno Laurent Nuñez in seguito ai violenti disordini che hanno scosso diverse città del Paese durante le manifestazioni del fine settimana. Lo riferisce Bfmtv, citando un comunicato dell’Eliseo.

Pur criticando duramente le carenze nella gestione dell’ordine pubblico, il capo dello Stato ha deciso di mantenere Nuñez al suo posto per garantire la continuità nella guida delle forze di sicurezza in un momento di forte tensione.

“Domenica, il ministro dell’Interno ha presentato le proprie dimissioni al presidente. Data la necessità di garantire la continuità nella guida delle forze dell’ordine in questo momento, il presidente le ha respinte”, si legge nella nota dell’Eliseo.

Macron ha tuttavia chiesto al ministro di “adottare tutte le misure necessarie per assicurare trasparenza riguardo alle lacune nella pianificazione e nell’intelligence che hanno condotto alle violenze” e di introdurre nuovi metodi operativi per le forze di sicurezza.

Nuñez ammette gli errori nella gestione dell’ordine pubblico

Lo stesso Nuñez ha ammesso che la polizia ha “perso il controllo” in alcune città durante gli scontri, riconoscendo una “mancanza di previsione” nella preparazione dei dispositivi di sicurezza. Il ministro ha spiegato di aver presentato le dimissioni perché si sentiva “responsabile di tutto ciò che è accaduto”.

Francia, oltre 2.300 fermati dopo le violenze del fine settimana

Intanto, il bilancio delle operazioni di polizia è salito a 2.331 persone fermate in relazione alle violenze del fine settimana. A fornire i dati è stato il ministro della Giustizia Gérald Darmanin, che, intervistato da France 2, ha precisato come il 70% dei fermati sia maggiorenne.

“Non si tratta, dunque, di studenti delle scuole superiori. Molto spesso, si tratta di soggetti già noti alle forze dell’ordine e all’autorità giudiziaria”, ha sottolineato. Secondo Darmanin, in oltre l’80% dei casi il fermo ha avuto un seguito giudiziario, a dimostrazione della “grande fermezza” adottata dalle procure di fronte ai disordini.