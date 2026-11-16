I soldi dei narcos da Sinaloa a Roma

I soldi della droga del cartello messicano di Sinaloa portano fino a Roma. È nella Capitale che un’inchiesta americana su una rete internazionale di riciclaggio da centinaia di milioni di dollari raggiunge uno degli uomini accusati di averne organizzato i trasferimenti attraverso le criptovalute. Si chiama Hugo Andres Velasquez Pantza, è colombiano, fa l’avvocato, e nel gennaio 2025 viene arrestato a Roma (notizia all’epoca non resa nota) dopo essere finito nel mirino di un’operazione sotto copertura dell’Fbi. Tre mesi dopo è estradato negli Stati Uniti. Il suo arresto viene rivelato ufficialmente dagli americani soltanto a maggio, mentre la condanna pronunciata il 13 novembre scorso in California contro un altro protagonista della rete riporta l’attenzione su quel soggiorno romano rimasto senza spiegazione. È grazie alla sentenza californiana che scopriamo il ruolo di Roma e dell’avvocato colombiano in questa storia. Un rifugio o una tappa degli affari dei narcos: la differenza è ancora tutta da accertare. Il cartello di Sinaloa è una delle più potenti organizzazioni criminali del mondo, l’impero messicano della droga costruito da Joaquín «El Chapo» Guzmán, condannato all’ergastolo negli Stati Uniti, e Ismael «El Mayo» Zambada. Una multinazionale del narcotraffico che ha esteso i propri affari dall’America all’Europa e all’Asia, controllando rotte internazionali di cocaina, fentanyl, eroina e metanfetamine. Una struttura criminale capace di corrompere, uccidere e riciclare enormi capitali attraverso società di copertura, prestanome e circuiti finanziari clandestini.

Per capire il ruolo dell’avvocato colombiano bisogna partire dall’operazione americana a Roma. L’Fbi indaga su una struttura finanziaria che raccoglie negli Stati Uniti gli incassi della droga venduta per conto del cartello. I corrieri viaggiano tra decine di città, recuperano contanti e li depositano nei conti di società fittizie. I versamenti vengono frazionati tra banche e filiali differenti per eludere i controlli. Da lì il denaro raggiunge il Messico oppure viene convertito in criptovalute, prima di tornare nella disponibilità dell’organizzazione criminale.

A controllare una parte di questo circuito è Hector Alejandro Paez Garcia, avvocato di Città del Messico. Arrestato a Panama ed estradato negli Stati Uniti, nel maggio 2025 ammette le proprie responsabilità. Il 13 novembre scorso un tribunale federale di San Diego lo condanna a 41 mesi di carcere. È in questa sentenza che si cita l’arresto in Italia del colombiano Hugo Andres Velasquez Pantza. È una sentenza che ricostruisce il funzionamento della rete, ma lascia ancora aperto il capitolo romano.

Gli investigatori americani erano riusciti a individuare e sequestrare 66 conti bancari utilizzati dall’organizzazione. Di fronte ai sequestri, Paez Garcia cerca di cambiare sistema, affidandosi alle criptovalute per sottrarre il denaro ai controlli. Il Bureau riesce però a infiltrarsi anche nel circuito digitale. È in questa fase che compare Velasquez Pantza, accusato di aver contribuito all’introduzione delle valute virtuali nelle operazioni del gruppo.

La procura federale di San Diego conferma che il colombiano diventa obiettivo di un’attività sotto copertura e viene successivamente arrestato a Roma su richiesta americana. Il Dipartimento di Giustizia collabora con le autorità italiane per ottenerne la cattura e l’estradizione. Non precisa però dove siano avvenuti i contatti con gli agenti infiltrati, né se l’operazione abbia avuto una fase operativa nella Capitale. Mancano anche i particolari del soggiorno: quando il colombiano sia arrivato, dove abitasse, quali persone frequentasse e perché avesse scelto l’Italia. Tutto è top secret.

La notizia compare per la prima volta in un comunicato ufficiale americano il 30 maggio 2025, quattro mesi dopo l’arresto. Il suo nome è inserito nella ricostruzione giudiziaria sull’avvocato Paez Garcia. Eppure, il passaggio romano dell’avvocato resta privo di una ricostruzione pubblica delle circostanze dell’arresto. L’ultimo aggiornamento verificato sulla posizione del colombiano lo indicava ancora in attesa di giudizio.

Roma era già comparsa nelle indagini sugli affari italiani di Sinaloa come luogo d’incontro e di passaggio degli emissari del cartello. Nel 2019 l’operazione Halcon, coordinata dalla Dda di Catania, scopre il progetto dei narcos messicani di utilizzare la Sicilia come porta d’ingresso della cocaina in Europa. A organizzarlo, secondo gli investigatori, è José Ángel Rivera Zazueta, detto El Flaco, vicino al boss El Mayo Zambada. I suoi emissari incontrano a Roma gli intermediari del traffico. Nel gennaio 2020 una consegna controllata di 406 chili di cocaina permette di colpire la rete, nella quale compare anche Mauro Da Fiume, ritenuto vicino alla ‘ndrangheta.

Un precedente ancora più lontano risale al 2012. La procura di Milano individua un traffico di cocaina dal Messico, nascosta nelle viscere di cani di grossa taglia. Nell’ordinanza compare Rafael Lopez Rodriguez, detto Don Rafael, uomo di Sinaloa. Nell’interrogatorio a Milano del 2013, Danilo D’Urso, un buttafuori catanese che lavorava nelle discoteche milanesi, finito sotto indagine per aver favorito i contatti tra un trafficante legato, secondo gli investigatori, al cartello di Sinaloa e la banda dei Latin King Chicago, riferisce che un trafficante gli aveva raccontato del passaggio a Roma di un capo messicano, dopo un soggiorno a Milano. L’inchiesta è conosciuta come «Amor de Rey».

L’arresto dell’avvocato colombiano Velasquez Pantza aggiunge adesso un elemento diverso: nella Capitale si trovava un uomo accusato di trasferire attraverso le criptovalute i profitti dei narcos messicani. Non ci sono prove che il suo soggiorno fosse legato ai precedenti traffici o a operazioni di riciclaggio in Italia. La sua cattura rende necessario ricostruire perché fosse a Roma, chi frequentasse e quali interessi potesse avere nel nostro Paese. Perché è proprio nella Capitale, già attraversata dagli uomini della droga di Sinaloa, che affiora adesso la traccia di chi ne gestiva il denaro.