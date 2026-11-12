Il diesel di Putin resta nell’Atlantico: le petroliere russe respinte dal mercato americano nonostante l’accordo con Trump

L’arrivo del carburante russo negli Stati Uniti doveva essere il simbolo della ritrovata intesa energetica tra Washington e Mosca. Adesso, rischia di trasformarsi nell’immagine più eloquente delle contraddizioni della politica estera americana.

Simbolo di questo parziale naufragio, petroliera Agioi Fanendes, battente bandiera maltese, carica di circa 40mila tonnellate di diesel russo, che ha interrotto la navigazione verso la costa atlantica degli Stati Uniti, rimanendo in alto mare in attesa di conoscere la propria destinazione.

Le petroliere ferme in mare

Secondo i dati di navigazione esaminati da Reuters, la nave aveva lasciato il porto russo di Primorsk, sul Mar Baltico, il 22 ottobre, con arrivo previsto negli Stati Uniti intorno al 7 novembre. La petroliera ha però modificato la rotta a circa 400 miglia nautiche da New York, prima di rallentare e fermarsi. La società greca Eastmed, responsabile della gestione dell’imbarcazione, ha confermato che il porto di scarico non è stato ancora definito. La nave, ha precisato la compagnia, resta in attesa di istruzioni.

Non si tratta dell’unico caso. Altre due petroliere con rotta verso la costa atlantica americana hanno successivamente cambiato percorso, una dirigendosi verso il Brasile e l’altra verso il Mediterraneo. Ad oggi, dunque, nessuna nuova consegna di diesel russo negli Stati Uniti risulta confermata.

L’obiettivo di Washington è gli ostacoli attuali

L’intesa, annunciata il 9 ottobre, prevedeva l’immediata disponibilità di 300mila tonnellate di diesel russo per i mercati statunitensi e internazionali, seguite da altre 500mila tonnellate a novembre e da un milione di tonnellate in una fase successiva.

L’obiettivo dichiarato della Casa Bianca era contrastare l’impennata dei prezzi del diesel, aggravata dalla guerra con l’Iran e dalle tensioni sui mercati energetici. Una scelta arrivata alla vigilia delle midterm del 3 novembre, essendo il costo dei carburanti uno dei principali motivi di malcontento degli elettori americani.

Il principale ostacolo è ora di natura giuridica. Il Dipartimento del Tesoro sostiene che l’esenzione concessa attraverso l’Office of Foreign Assets Control, valida fino al 7 aprile 2027, sia conforme alla legislazione vigente. Diversi membri del Congresso contestano invece che una deroga amministrativa possa superare un divieto stabilito dal Congresso.

Il problema al Congresso e le remore delle società

A rendere ancora più incerto il quadro è intervenuta la governatrice democratica del New Jersey, Mikie Sherrill, che ha invitato autorità portuali e operatori commerciali a non accettare carichi di carburante russo, avvertendo che le importazioni potrebbero esporre aziende e singoli individui a pesanti sanzioni civili e penali.

Il fronte contrario all’accordo non è esclusivamente democratico. Anche parlamentari repubblicani hanno espresso preoccupazione per la possibilità che gli acquisti americani di diesel contribuiscano a finanziare l’economia russa mentre prosegue la guerra in Ucraina.

È proprio l’incertezza normativa a frenare il mercato. Banche, importatori e operatori portuali americani mostrano una crescente riluttanza a partecipare alle transazioni legate al diesel russo. Il problema riguarda anche la possibilità che le società coinvolte temano il danno di immagine e che le responsabilità legali potrebbero sopravvivere alla fine dell’attuale presidenza.

A questo si aggiungono le difficoltà di finanziamento. Le banche potrebbero evitare operazioni esposte a possibili violazioni delle restrizioni in altre giurisdizioni, comprese quelle europee e britanniche. Per non parlare degli ostacoli tecnici: secondo gli esperti, il diesel russo potrebbe richiedere operazioni di miscelazione per soddisfare determinate specifiche del mercato americano.

Intanto, la Casa Bianca Trump continua a difendere l’operazione. Il segretario all’Energia Chris Wright, interpellato dai giornalisti due giorni fa, ha escluso di essere preoccupato per la sorte della Agioi Fanendes. “Andrà in un altro porto”, ha dichiarato, precisando che l’interesse degli Stati Uniti è soprattutto quello di immettere il diesel russo sui mercati internazionali. Dal Cremlino, il portavoce Dmitry Peskov ha cercato di ridimensionare le difficoltà, sostenendo che il carburante russo troverà comunque acquirenti.