“Il fitness può diventare fascismo”. L’ultima follia woke mette nel mirino la palestra

Prima il linguaggio, poi la matematica, adesso anche i manubri. Nel grande catalogo delle derive sospette mancava soltanto la palestra. A colmare la lacuna ci ha pensato Ava Purkiss, docente di Women’s and Gender Studies all’Università del Michigan, secondo cui il fitness può trasformarsi in uno strumento di “soft fascism, maybe even actual fascism”. Sì, fascismo.

La teoria è stata illustrata durante il podcast “Code Switch” di Npr. Il ragionamento parte da lontano: “Abbiamo un rapporto storico oppressivo con la forma fisica”, sostiene la Purkiss. Il problema nascerebbe quando lo Stato, un’istituzione potente o una figura influente spingono le persone a tenersi in forma. Apparentemente potrebbe perfino sembrare una cosa positiva. Apparentemente. Perché il fitness, secondo la docente, sarebbe stato utilizzato per distinguere chi lavora duro da chi è pigro, chi possiede autocontrollo da chi invece sarebbe “avido e insaziabile”. E quando l’esercizio fisico diventa uno strumento per dividere le persone secondo queste categorie, ecco materializzarsi lo spettro: “soft fascism”, se non addirittura fascismo vero e proprio.

Non manca naturalmente il capitolo razziale. Nel passaggio diventato virale la Purkiss sostiene che l’associazione tra forma fisica, laboriosità e pigrizia sia “racialized”. Il New York Post sottolinea peraltro che quest’ultima espressione non compare nella versione dell’episodio pubblicata sul sito di Npr. La teoria è rimbalzata sui social, dove in molti hanno faticato a prenderla sul serio. “Siamo arrivati al punto in cui Npr riesce a trovare il fascismo in un paio di manubri”, l’ironia di un utente. Un altro scherza: “Abbiamo mandato nazisti alle Olimpiadi”.

La Purkiss non è nuova all’argomento. Nel 2023 ha pubblicato “Fit Citizens”, libro dedicato alla storia dell’esercizio fisico tra le donne afroamericane. Insomma, correre fa bene, sollevare pesi pure. Ma nell’America dei Gender Studies potrebbe servire una nuova avvertenza all’ingresso delle palestre: allenarsi responsabilmente, perché dal tapis roulant al totalitarismo, a quanto pare, il passo è breve.