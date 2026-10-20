Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 20:46
In evidenzaAggiornato alle ore 20:46
Cronaca internazionale

Il monito di Trump: “Francia e Italia intervengano contro chi fomenta insurrezioni”

“Bisogna rimuovere queste persone”, ha aggiunto il presidente Usa in riferimento agli immigrati che a suo giudizio sono motivo delle proteste violente

Redazione web
epa13317949 US President Donald Trump (L) responds to questions from the news media following his remarks about efforts to crack down on taxpayer fraud in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 20 October 2026. Trump and Vice President Vance announced a whistleblower program encouraging the public to report taxpayer fraud. EPA/JIM LO SCALZO / POOL
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

“Quando si guarda alla Francia, ed è successo anche in Italia, in misura minore, è proprio lì, sotto gli occhi di tutti. La situazione sta covando”. Lo ha detto Donald Trump dallo Studio Ovale tornando a parlare delle tensioni in Europa e invitando l’Europa a cambiare rotta. “Bisogna rimuovere queste persone”, ha aggiunto il presidente in riferimento agli immigrati che a suo giudizio sono motivo delle proteste violente. “Sono degli insorti, vanno cacciati dal Paese”, ha detto ancora il presidente parlando con i giornalisti nello Studio Ovale.

Il presidente Usa ha parlato delle proteste in Francia e Italia: “Bisogna intervenire - ha detto - espellendo i rivoltosi e allontanando dal Paese coloro che fomentano insurrezioni”. Ancora: “Guardate ancora una volta alla Spagna. Solo un paio di settimane fa, oltre centomila persone si sono riversate nel Paese nel giro di pochi minuti. E le autorità non fanno nulla. Non so dove vivano queste persone. Non lo so. È una situazione assurda”, ha aggiunto Trump, ribadendo che, “se non prendono provvedimenti, mandando via queste persone, non ci sarà più un’Unione europea”.

Commenti