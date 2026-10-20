Il monito di Trump: “Francia e Italia intervengano contro chi fomenta insurrezioni”

“Quando si guarda alla Francia, ed è successo anche in Italia, in misura minore, è proprio lì, sotto gli occhi di tutti. La situazione sta covando”. Lo ha detto Donald Trump dallo Studio Ovale tornando a parlare delle tensioni in Europa e invitando l’Europa a cambiare rotta. “Bisogna rimuovere queste persone”, ha aggiunto il presidente in riferimento agli immigrati che a suo giudizio sono motivo delle proteste violente. “Sono degli insorti, vanno cacciati dal Paese”, ha detto ancora il presidente parlando con i giornalisti nello Studio Ovale.

Il presidente Usa ha parlato delle proteste in Francia e Italia: “Bisogna intervenire - ha detto - espellendo i rivoltosi e allontanando dal Paese coloro che fomentano insurrezioni”. Ancora: “Guardate ancora una volta alla Spagna. Solo un paio di settimane fa, oltre centomila persone si sono riversate nel Paese nel giro di pochi minuti. E le autorità non fanno nulla. Non so dove vivano queste persone. Non lo so. È una situazione assurda”, ha aggiunto Trump, ribadendo che, “se non prendono provvedimenti, mandando via queste persone, non ci sarà più un’Unione europea”.