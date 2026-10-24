Il principe William al talk show della Bbc: le confessioni private sul calcio e la passione per tv e cinema

È un principe William come non si era mai visto quello apparso per la prima volta in tv al “The Graham Norton Show”: rilassato, ironico e sorprendentemente loquace sulla sua vita privata. La partecipazione dell’erede al trono nel celebre talk show della BBC è stata una vera sorpresa per i telespettatori inglesi. Accantonati per una sera i doveri reali e il futuro da Re, il Principe di Galles si è seduto sul famoso divano rosso di Graham Norton e ha conversato, come un ospite qualsiasi, con Cate Blanchett, Hannah Waddingham e Robert Irwin. Tra battute e racconti personali, William ha mostrato un lato più spontaneo e informale, lontano dall’immagine istituzionale a cui il pubblico è abituato.

L’impegno per l’ambiente

Il principe William è arrivato in studio con l’obiettivo di promuovere l’Earthshot Prize, il progetto lanciato nel 2020 per sostenere soluzioni innovative in ambito green. Parlando della crisi ambientale, l’erede al trono ha ribadito l’importanza di agire con urgenza senza rinunciare all’ottimismo. L’Earthshot Prize nasce proprio con questo obiettivo: individuare in tutto il mondo innovatori con idee promettenti e aiutarli a sviluppare le loro soluzioni, affinché possano raggiungere un numero sempre maggiore di persone e avere un impatto concreto. Per il principe, infatti, la sfida climatica non può essere vinta attraverso iniziative isolate, ma richiede una collaborazione globale, capace di creare connessioni tra innovatori, investitori e sostenitori del cambiamento. Durante l’ospitata, però, c’è stato anche spazio per confessioni più personali del principe, che hanno offerto uno spaccato insolito sulla sua vita privata, lontano dai riflettori: dai suoi sogni da ragazzino all’amore per il calcio, fino ai programmi televisivi che appassionano i suoi figli.

Tra calcio, cinema e figli

Grande tifoso dell’Aston Villa, William ha svelato di essere molto attivo nei forum online dei tifosi e di partecipare segretamente alle discussioni per condividere la sua passione per il club come un comune cittadino. Poi, parlando di sogni giovanili, nonostante il suo destino reale fosse già segnato, il principe ha confessato: “Penso che sarei stato un buon poliziotto ma ho avuto anche una fase in cui volevo essere dj, ma non ero un granché bravo. Mi chiamavano DJ Xara, con la X”. Tra chiacchiere e battute, il figlio di Re Carlo ha poi parlato della passione di famiglia per il popolare reality show della BBC “The Celebrity Traitors”: “Lo adoro, in realtà lo adora tutta la famiglia. Charlotte e Louis ne sono ossessionati. È davvero un ottimo programma televisivo”. Infine William ha confessato di riuscire a evadere dalle pressioni dovute ai doveri reali grazie al cinema e di essere un estimatore di Christopher Nolan: “Mi piacciono i film d’azione, ma mi piace qualcosa di un po’ diverso. Sono un grande fan di tutto ciò che fa Christopher Nolan. I suoi film sono fantastici: la saga del Cavaliere Oscuro è psicologicamente cupa e profonda, e questo mi piace moltissimo. Prende concetti assolutamente assurdi e li rende incredibilmente divertenti”.