Iran, il pugile Vafaei vince il premio Magnitsky. E dal carcere dice: “Non mi arrenderò mai”

Un pugile è rinchiuso nel braccio della morte in Iran. Il suo nome è Mohammad Javad Vafaei Sani, un campione nella sua disciplina, allenatore e ora anche prigioniero politico. E’ stato condannato a morte per tre volte, è uno dei sette atleti che in Iran rischiano l’esecuzione. “Non mi arrenderò mai”, ha affermato, nel ricevere un prestigioso premio per i diritti umani Magnitsky a nome della “generazione che sta pagando il prezzo della libertà con la propria vita”. Il riconoscimento conferito a Vafaei giunge in un momento di crescente preoccupazione per gli atleti iraniani incarcerati, figure considerate dei modelli di riferimento nel Paese.

Vafaei, 31 anni, è stato arrestato nel 2020 per aver partecipato alle proteste democratiche e oceaniche che hanno coinvolto tutto il Paese nel 2019, con l’accusa di aver sostenuto un gruppo di opposizione, l’Organizzazione dei Mojahedin del Popolo Iraniano, bandita in Iran. E’ stato condannato per “corruzione sulla Terra” e, nel settembre 2024, secondo Amnesty International ha ricevuto la terza sentenza a morte al termine di “un processo gravemente iniquo”. Dal momento dell’arresto è stato sottoposto a torture e a lunghi periodi di isolamento. Ieri, durante la cerimonia a Londra, gli è stato conferito il premio Magnitsky, destinato a figure che si sono distinte nella difesa dei diritti umani.

In un messaggio scritto dal carcere di Vakilabad, nell’Iran nord-orientale, ha affermato: “Accetto questo premio a nome di tutti coloro che, per il “crimine” di aspirare a un Iran libero, sono stati incarcerati, torturati, minacciati o condannati a morte, a nome dei miei compagni nelle unità di resistenza e della generazione che sta pagando il prezzo della libertà con la propria vita”. Ha poi aggiunto: “Il regime pretende da noi pentimento, confessioni televisive e resa. Ma la nostra risposta è chiara: “Non ci arrenderemo mai, non ci sottometteremo mai all’umiliazione””. La sua detenzione ha suscitato un’enorme condanna a livello internazionale da parte di figure di spicco del mondo dello sport, organizzazioni per i diritti umani ed esperti di diritto, che ne hanno chiesto l’immediato rilascio e l’annullamento della condanna a morte.

I premi “Magnitsky” prendono il nome dall’avvocato russo Sergei Magnitsky, deceduto mentre si trovava sotto la custodia della polizia russa dopo aver denunciato la corruzione governativa. Istituiti nel 2015, intendono premiare giornalisti, politici e attivisti impegnati nel campo dei diritti umani. Secondo l’organizzazione “Hengaw”, dall’inizio del 2026 in Iran sono state giustiziate almeno 710 persone, tra cui 79 prigionieri politici e religiosi. Ci sono tra questi anche degli atleti. Ali-Sina Mostafavi, un alpinista, è stato condannato alla pena capitale il 14 ottobre in seguito alle proteste antigovernative. La sua morte è avvenuta dopo l’uccisione, all’inizio dello stesso mese, di Siavash Jamshidi Kheirabadi, un atleta di taekwondo, e di Gholamreza Khani Shakarab, lottatore di arti marziali miste, impiccato nel mese di maggio.

Nel suo messaggio Vafaei ha espresso il desiderio di «un Iran libero e democratico in cui il popolo possa votare liberamente, donne e uomini siano uguali, non vi sia alcuna discriminazione basata su etnia, religione o credo, e nessuno venga incarcerato o giustiziato per la propria opposizione politica». Ha poi tuonato: «Resto fermo nel mio impegno e non mi piegherò di fronte all’oppressione finché il popolo iraniano non sarà libero».