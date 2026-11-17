Tzahal riavvia il progetto pilota per rendere le soldatesse d’Israele pronte a servire nelle forze corazzate dell’IDF e fare parte dell’equipaggio impegnato sui carri armati dopo anni di rinvii.

A quasi dieci anni dal primo esperimento delle Forze di Difesa Israeliane volto a integrare le donne in ruoli di combattimento sui carri armati, questa settimana circa 50 giovani donne si arruoleranno nell’ambito di un rinnovato programma sperimentale per soldatesse all’interno delle unità corazzate operative. La decisione arriva dopo che una sentenza dell’Alta Corte di Giustizia ha ora imposto all’esercito di avviare la sperimentazione entro il novembre 2026. Il progetto per l’integrazione delle donne nel Corpo Corazzato era iniziato nel 2017, ma era stato interrotto dopo soli sei mesi. Da allora, la sua attuazione è stata posticipata tre volte. Le giovani reclute riferiscono incertezze riguardo all’addestramento e resistenze da parte dei loro camerati di sesso maschile, mentre una veterana del programma iniziale chiede pari opportunità di servizio nella Striscia di Gaza e in Libano.

Secondo quanto riportato dalla stampa israeliana, le prime soldatesse destinate a servire sui carri armati del Corpo Corazzato dell’IDF si arruoleranno domani e inizieranno l’addestramento presso la base di Hiyun, nel sud di Israele. Secondo quanto riferito dall’esercito, sono stati stabiliti dei criteri per garantire che le reclute di sesso femminile “soddisfino i requisiti addestrativi e completino con successo il programma”. Alle soldatesse sarà infatti richiesto di “soddisfare pienamente i requisiti di competenza professionale – identici a quelli previsti per i carristi uomini – in conformità con i criteri operativi vigenti”, hanno dichiarato formalmente i portavoce di Tzahal.

L’IDF ha inoltre ribadito che nell’ambito di questo programma “uomini e donne non presteranno servizio insieme negli stessi equipaggi di carri armati, né durante l’addestramento né nelle attività operative”. Nei programmi di integrazione delle donne nelle unità corazzate, l’esercito israeliano ha previsto equipaggi separati per genere, in gran parte per ragioni legate al pudore: in alcuni casi, infatti, i membri dell’equipaggio devono utilizzare i servizi igienici o espletare altre funzioni fisiologiche all’interno dello spazio ristretto del carro armato. Ciò porterebbe a dei tank operati completamente da donne, ma in zone di combattimento.

Attualmente, le soldatesse possono prestare servizio sui carri armati all’interno del Corpo di difesa delle frontiere dell’IDF, inquadrate in una compagnia di carri armati composta esclusivamente da donne, parte del battaglione di fanteria leggera misto “Caracal”; tale unità opera lungo il confine egiziano, senza tuttavia essere impiegata in combattimenti in profondità dietro le linee nemiche.

L’IDF impiega i main battle tank della serie Merkava, principalmente nelle versioni Mk. IV e nella più recente configurazione Barak, nota anche come Mk. V, e i veicoli da trasporto truppe Namer, basati sullo scafo del Merkava Mark IV.

Alle domande poste dai giornalisti, le reclute che stanno per unirsi al programma sperimentale per servire sui carri armati dell’esercito israeliano hanno risposto che per adesso non hanno molte informazioni: “Non sappiamo nemmeno dove svolgeremo l’addestramento di base e quello professionale. Sappiamo solo che non saremo a Shizafon e che ci sono soldati che non vogliono che le ragazze si addestrino al loro fianco”. Questo, unito alla cancellazione dei programmi precedenti, non farà altro che rafforzare la determinazione delle future “carriste”, assicurano le reclute. Alcune intervistate hanno rivolto il loro plauso alle donne inquadrate proprio nel Battaglione Caracal che hanno servito sui mezzi corazzati in seguito agli attacchi terroristici sferrati da Hamas il 7 ottobre 2023.

Nel 2017, 14 soldatesse avevano infatti completato l’addestramento di base nel Battaglione Caracal, prima di essere trasferite al programma pilota destinato alle donne all’interno del Corpo Corazzato. Quattro soldatesse, che avevano avuto accesso a un corso per comandanti di carro armato, furono successivamente rimosse dai ruoli di combattimento e riassegnate a incarichi di supporto. Tra loro c’era Osnat Levy, che in seguito promosse una battaglia legale per chiedere che alle donne fosse consentito di prestare servizio nelle unità combattenti dell’IDF.

Riguardo alla decisione dell’Alta Corte di Giustizia di imporre la ripresa del programma sperimentale per consentire alle donne di prestare servizio negli equipaggi dei carri armati, la Levy ha risposto dichiarando al quotidiano Ynet: “Sono felice che stia accadendo. Spero che non ci siano discriminazioni e che le donne non vengano assegnate esclusivamente a posizioni lungo i confini con la Giordania o l’Egitto, ma che sia loro consentito di operare anche sui fronti nemici, o di entrare a Gaza e in Libano, esattamente come i soldati combattenti uomini”. Ha poi aggiunto: “Spero semplicemente che lascino che siano delle combattenti”. I vertici dell’IDF affermano di essere “al lavoro per ampliare i propri ranghi e rafforzare le forze combattenti, in risposta a una chiara esigenza operativa”. “Integrare popolazioni eterogenee nei propri ranghi rientra nel suo impegno di ‘esercito del popolo’”, dichiarano.

Questa decisione potrebbe essere seguita da altre iniziative che potrebbero far fronte alla futura carenza di personale militare nei ranghi delle Forze di Difesa Israeliane, che devono fare i conti con la questione legata al rifiuto della leva opposto dagli Haredim, gli ebrei ultraortodossi destinati, secondo le proiezioni demografiche, a rappresentare una quota sempre più consistente della popolazione israeliana.