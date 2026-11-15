Jet privati, laboratori clandestini e precursori: come è fatto il laboratorio mondiale di metanfetamina

Il Sud Est Asiatico è uno dei principali snodi mondiali del narcotraffico e il Myanmar, da anni dilaniato dalla guerra civile, ne rappresenta il cuore produttivo. In questo Paese, tra intere regioni nelle mani di gruppi ribelli e corruzione, le organizzazioni criminali hanno costruito un’industria della droga capace di rifornire mercati sempre più lontani. La metanfetamina è il prodotto di punta di questo sistema.

Il mercato della metanfetamina spicca il volo

Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), il mercato della metanfetamina nel Sud Est Asiatico vale tra 48,1 e 74,8 miliardi di dollari all’anno. Una cifra che supera, da sola, le stime conservative sulle perdite provocate dalle truffe informatiche gestite dalle reti criminali del Mekong nel 2023, pari a circa 43,8 miliardi di dollari a livello mondiale. Il narcotraffico, ha spiegato Foreign Policy, resta un’attività centrale per la criminalità organizzata asiatica, nonostante l’attenzione internazionale si sia concentrata negli ultimi anni sui centri delle frodi online.

Epicentro Myanmar

La produzione di questa sostanza si concentra soprattutto nello Stato Shan, nel Myanmar settentrionale, una porzione del Triangolo d’oro dove il controllo del territorio è diviso tra l’esercito birmano e diverse organizzazioni armate.

Qui, in questa zona, operano laboratori clandestini capaci di produrre metanfetamina su scala industriale. Le reti criminali hanno tra l’altro diversificato le sostanze chimiche utilizzate, ricorrendo a precursori non sottoposti agli stessi controlli previsti per altri ingredienti.

Il “supermercato” del Triangolo d’oro

Il risultato? La droga viene commercializzata in diverse forme. Due le principali: la yaba, generalmente venduta in compresse, e lo shabu, una forma cristallina. Entrambe alimentano una domanda sostenuta, anche tra lavoratori che cercano di restare svegli per molte ore. Il sistema non si limita alla metanfetamina. Nello Stato Shan cresce anche la produzione di ketamina, MDMA, etomidato e miscele sintetiche conosciute come “happy water”.

Le sostanze escono dal Myanmar attraverso rotte che attraversano Thailandia e Laos, raggiungono l’India o transitano dal porto di Yangon, per poi essere distribuite sui mercati internazionali.

Pochi giorni fa, per esempio, un’operazione della polizia laotiana ha portato al sequestro di oltre mezza tonnellata di metanfetamina cristallina a bordo di un jet privato diretto nelle Filippine. Le rotte settentrionali verso la Cina, a causa di controlli più stringenti da parte di Pechino, negli ultimi anni sembrano invece aver incontrato maggiori ostacoli.

Chi ci guadagna

Diverse organizzazioni presenti nello Stato Shan, tra cui l’Esercito dello Stato Wa e altre formazioni ribelli, dispongono di influenza territoriale e sono state associate al commercio di droghe sintetiche. La Cina esercita a sua volta un peso significativo sugli equilibri locali e rappresenta una fonte importante di sostanze chimiche utilizzate nella produzione.

Last but not least, il narcotraffico si sovrappone alle reti delle truffe online, al riciclaggio di denaro e alla corruzione. Ecco: in questo intreccio il Myanmar è diventato molto più di una semplice zona di transito. Coincide oggi con il centro di un’industria clandestina che rifornisce una parte crescente del mercato mondiale.