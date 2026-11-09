Kate Middleton al Remembrance Sunday: l’omaggio a Lady Diana e a Elisabetta II

Puntuale come ogni anno, la famiglia reale inglese si è affacciata al Cenotaph di Whitehall per celebrare il Remembrance Sunday, la ricorrenza che apre le celebrazioni dell’11 novembre, giorno in cui nel 1918 terminò la Prima Guerra Mondiale. Re Carlo III e la regina Camilla sono rientrati dal loro viaggio nei Caraibi giusto in tempo per prendere parte alla cerimonia ufficiale in memoria dei militari e dei civili caduti in guerra. Al loro fianco c’erano anche il principe William e la principessa Kate, ed è proprio su quest’ultima che si sono concentrati gli sguardi dei presenti.

Kate Middleton è apparsa accanto alla regina Camilla sul balcone del Ministero degli Esteri, affacciato sul Cenotafio, con il consueto look nero in segno di lutto. A catturare l’attenzione, però, è stato soprattutto un dettaglio: un gioiello dal significato speciale, che la principessa ha indossato come omaggio a Lady D.

Gli orecchini di Diana

Insieme alla tradizionale spilla con i papaveri, storico simbolo del Remembrance Day, Kate ha scelto di indossare un paio di orecchini di perle Collingwood, appartenuti a Diana. I gioielli furono regalati a Lady D dal gioielliere Collingwood in occasione delle nozze con Carlo, nel 1981, e oggi fanno parte della collezione personale della principessa del Galles. Non è la prima volta che Kate li sfoggia in questa ricorrenza: dal 2022, infatti, li indossa ogni anno durante il Remembrance Sunday come una sorta di omaggio personale alla memoria della defunta suocera. Ma i precedenti e gli omaggi sono numerosi. Quattro anni fa, la principessa aveva scelto di onorare la memoria di Diana indossando un look molto simile a quello sfoggiato da Lady D durante la cerimonia di commemorazione dei caduti del 1991, confermando il profondo legame tra loro.

L’omaggio a Elisabetta II

In occasione delle celebrazioni del Remembrance, Kate ha voluto rendere omaggio anche alla regina Elisabetta II. Sabato 7 novembre, durante il Festival della Memoria organizzato dalla Royal British Legion alla Royal Albert Hall di Londra, la principessa ha indossato un paio di orecchini pendenti di diamanti, modello “Orbital”, appartenuti alla collezione della sovrana. Elisabetta II li aveva sfoggiati in pochissime occasioni durante il suo regno, tra cui il discorso ufficiale al Parlamento del 2012. Dopo essere entrati nella collezione di Kate, gli orecchini sono tornati a brillare in pubblico in diverse occasioni: la prima volta nel 2016 e, successivamente, negli scatti ufficiali realizzati dal fotografo Paolo Roversi ai Kew Gardens nel 2021, in occasione del quarantesimo compleanno della principessa.