La Cina vieta tutti i droni a Pechino: proibito persino tenerli in casa. Cosa c’è dietro la stretta

Niente più droni nei cieli di Pechino. In Cina è appena entrato in vigore il divieto di possedere, o anche solo conservare, velivoli del genere nella capitale. La misura si applica sia alle aree urbanizzate che a quelle rurali della metropoli, per una superficie complessiva di circa 16.400 chilometri quadrati, ossia un’area grande quanto la metà del Belgio. Secondo le autorità il provvedimento contribuirà a garantire la sicurezza all’interno della città.

La stretta cinese sui droni

Questo divieto non è un fulmine a ciel sereno. Era stato annunciato da Pechino lo scorso settembre e, in concreto, vieta il possesso e la detenzione di veicoli aerei senza pilota (UAV) al fine di “salvaguardare la sicurezza della capitale”. Oltre a proibire il possesso dei droni, la normativa proibisce anche il loro trasporto a Pechino e quello dei loro componenti.

E chi aveva uno o più mezzi del genere? Aveva tempo fino al 15 novembre per scegliere una delle strade messe a disposizione dal governo: disfarsene rivendendoli in uno dei numerosi punti di raccolta autorizzati o negli impianti di riciclaggio designati dalle autorità (incassando il ricavato della vendita e un contributo economico compreso tra i 100 e i 3.000 yuan, e cioè da circa 15 a 450 dollari), oppure trasportarli fuori dall’area interessata dal divieto.

E i trasgressori? I furbetti che verranno trovati in possesso di un drone rischiano grosso: la confisca dell’apparecchio ma anche una multa salatissima. Le uniche deroghe concesse riguardano attività specifiche come le operazioni antiterrorismo, gli interventi delle forze dell’ordine, il soccorso in emergenza, il settore agricolo e quello riguardante la ricerca scientifica. “Questi regolamenti rivisti inaspriscono ulteriormente le misure di controllo, indagano in modo esaustivo sui potenziali rischi per la sicurezza e rafforzano la gestione della sicurezza dello spazio aereo nella regione della capitale”, si legge nel comunicato ufficiale diramato dal governo municipale di Pechino.

Il motivo del ban

L’aspetto più rilevante dell’intera vicenda è che la Cina non si è limitata a varare una no-fly zone a Pechino e dintorni. Il governo ha infatti proibito anche l’introduzione, il possesso e la conservazione dei suddetti mezzi nell’area designata. E pensare che negli ultimi anni i droni erano diventati estremamente popolari nel Paese, soprattutto per le riprese di paesaggi dall’alto. D’ora in avanti né i cittadini locali né i turisti potranno più utilizzarli nella capitale.

La stretta draconiana è arrivata dopo che a giugno erano emersi timori per la sicurezza dello spazio aereo cittadino in seguito allo schianto di un piccolo aereo contro il grattacielo più alto di Pechino, la cosiddetta CITIC Tower, un incidente che ha provocato la morte del pilota e il ferimento di 13 persone. La città “intensificherà ulteriormente le misure di controllo e indagherà a fondo sui rischi per la sicurezza nascosti per rafforzare la gestione della sicurezza dello spazio aereo”, si leggeva nella nota pubblicata in quei giorni dalle autorità.

Il governo aveva già vietato la vendita di droni nel maggio 2026 in quel di Pechino, obbligando i proprietari a registrare i propri dispositivi presso le autorità, pur consentendo loro di tenerli. Adesso il divieto è diventato ancora più stringente. Non è facile intuire il perché di tanta attenzione. Pechino è sede del governo centrale del Paese, dei massimi leader e del quartier generale del Partito Comunista Cinese al potere. La sicurezza, all’ombra della Città Proibita, deve essere totale.