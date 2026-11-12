La famiglia Kennedy contro Trump: l’Arco trionfale del tycoon di nuovo al centro delle polemiche

Gli elettori hanno chiuso con Donald Trump ma il presidente non ha ancora chiuso con Washington, ha scritto il New York Times all’indomani del tracollo elettorale repubblicano alle midterm. Il tycoon, come dimostrato con il suo discorso di chiusura di campagna pronunciato a bordo della Reflecting Pool e con la sua prima apparizione nel cantiere della sala da ballo dopo l’annuncio dei pessimi risultati per il Gop, è infatti apparso essere ossessionato più dai suoi progetti per la capitale federale che dalla perdita della maggioranza al Congresso. Sempre il New York Times ha sottolineato come le sue iniziative di restyling, soprattutto le meno sfarzose (ad esempio quella che andrebbe ad eliminare i campi sportivi di West Potomac Park), finirebbero per emarginare e togliere spazio alla popolazione locale.

E adesso non solo i washingtoniani, oltre che alcuni tribunali, cercano di far sentire la propria voce contro i piani del commander in chief. L’ultima protesta di peso riguarda il progetto dello sfarzoso Arco di trionfo da oltre 75 metri che dovrebbe sorgere a metà strada tra il Lincoln Memorial e il cimitero di Arlington ed è arrivata a coinvolgere la famiglia di John Fitzgerald Kennedy, le cui spoglie sono sepolte proprio ad Arlington vicino a quelle, tra gli altri, della moglie Jacqueline, di due dei loro figli, di Robert ed Ethel Kennedy e di Edward Kennedy. Secondo quanto emerge da un documento depositato martedì presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Colombia, nove sono i membri della famiglia Kennedy che hanno chiesto di bloccare la costruzione dell’Arco vicino al cimitero nazionale affermando che l’imponente struttura proietterebbe “ombre permanenti” sulle tombe dei loro parenti e su quelle dei militari americani caduti, ostruendo la visuale dalla fiamma eterna posta presso la tomba di Kennedy.

“Riteniamo che Donald Trump abbia violato le leggi e le procedure stabilite dal Congresso per proteggere questo sacro memoriale nazionale”, hanno scritto Rory Kennedy e Maxwell Kennedy, figli di Robert F. Kennedy e di Ethel Kennedy. “Un imponente arco”, si legge nel comunicato congiunto, “che proietta ombre sulle tombe di nostro padre, nostra madre e dei nostri zii, così come sulle tombe di tanti che hanno servito il nostro Paese, getterebbe un’ombra anche sui nostri principi democratici, minando le garanzie stabilite dai nostri rappresentanti eletti per proteggere questo luogo sacro per le generazioni a venire”.

Un’analisi pubblicata dal Washington Post prima della causa lanciata dalla famiglia del presidente della Nuova frontiera aveva rilevato che l’Arco di trionfo, il quale secondo Trump avrebbe anche una funzione militare, oscurerebbe la fiamma eterna di Kennedy per 18 giorni all’anno e proietterebbe la sua ombra sul memoriale dell’ex leader Usa per 50 giorni. Sempre secondo il quotidiano della capitale, nell’arco di un anno l’ombra dell’arco si allungherebbe sulle tombe del cimitero di Arlington per 284 giorni

La scorsa settimana l’”arco trionfale”, secondo la definizione data da Trump al monumento, era già stato temporaneamente bloccato da un giudice federale distrettuale. Una decisione arrivata dopo che la National Capital Planning Commission aveva approvato i piani per il progetto. A febbraio, tre veterani e uno storico dell’architettura sono stati i primi a citare in giudizio l’amministrazione repubblicana per l’Arco mentre il Distretto di Columbia e la Virginia hanno presentato una causa separata per bloccare l’iniziativa del presidente alla fine del mese scorso.

Il portavoce della Casa Bianca Davis Ingle ha commentato la causa intentata dalla famiglia di JFK, alla quale non si è unito il ministro alla Salute Robert F. Kennedy Jr, affermando che “è spiacevole constatare che alcuni membri della famiglia Kennedy si siano uniti alla causa legale contro l‘Arco, poiché il progetto è inteso a onorare i nostri eroi che riposano nel cimitero di Arlington”.