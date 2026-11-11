La principessa Kate torna a parlare della malattia: “In ospedale mi dissero che la mia guarigione non sarebbe stata lineare. La natura mi ha aiutato”

La natura ha avuto un ruolo fondamentale nel percorso di guarigione della principessa Kate. A rivelarlo è stata lei stessa sulle pagine del numero di novembre della rivista Country Life, un’edizione speciale affidata alla direzione del principe William. Nell’intervista rilasciata a Robert Macfarlane, la principessa del Galles ha parlato apertamente della sua battaglia contro il cancro, cominciata il 16 gennaio 2024, quando venne ricoverata alla London Clinic per sottoporsi a un intervento chirurgico all’addome.

La battaglia contro il cancro e la guarigione

“In ospedale mi dissero che la mia guarigione non sarebbe stata lineare. Ci sarebbero stati giorni buoni e giorni cattivi, che ci sarebbe voluto del tempo. Lo stesso vale per la natura. Ci dimostra che i periodi di riposo, riflessione e rinnovamento sono altrettanto importanti quanto i momenti di crescita. Si tratta di trascorrere del tempo di qualità insieme, di prendersi del tempo per prestare attenzione al mondo che ci circonda, di notare noi stessi e di riconnettersi con le cose che contano per noi”. Grazie alla rimozione del tumore e alle successive cure oncologiche, un anno dopo il ricovero, a gennaio 2025, Kate e William annunciarono pubblicamente che il tumore era in remissione e scelsero di farlo al Royal Marsden Hospital di Londra, dove anche Kate aveva ricevuto le cure. Già in quell’occasione Kate parlò dell’importanza della natura e del tempo trascorso all’aria aperta.

Il valore dell’ambiente dell’approccio olistico

Su Country Life la principessa è tornata sull’argomento, spiegando che la famiglia e la natura sono state le principali fonti di speranza nel percorso di guarigione: “La natura mi ha permesso di trovare una connessione più profonda con la mia mente, il mio corpo e il mio spirito. Credo che ciò sia dovuto al fatto che la natura offre qualcosa di unico. Non ci chiede nulla. Non ci giudica né si aspetta che ci comportiamo in modo particolare. Ci permette semplicemente di essere. È stata davvero il mio santuario e un luogo in cui ho sempre desiderato andare istintivamente”. Nell’intervista Kate ha definito la natura una “maestra silenziosa”, che le è venuta in soccorso in un momento di caos e rumore, ma ha anche parlato dell’approccio con cui ha affrontato il suo percorso di guarigione: “Ciò che mi appassiona davvero, avendolo vissuto in prima persona, è affrontare la malattia e la guarigione con un approccio olistico. Sì, una malattia grave crea molte difficoltà fisiche, ma c’è anche una parte più profonda in ognuno di noi”.

Il valore terapeutico della natura

Nell’affrontare il tema del rapporto tra uomo e natura, la principessa Kate ha ricordato che anche la scienza ha riconosciuto l’importanza dell’ambiente nei percorsi di recupero: “È interessante vedere come la scienza ora confermi ciò che istintivamente sappiamo e sentiamo. Gli esseri umani si sono sempre rivolti alla natura. Che si tratti della spiaggia per guarire e riprendersi, della campagna per trovare pace e prospettiva o delle montagne per trovare solitudine, le persone hanno da sempre cercato conforto nel mondo naturale. È un ambiente così rigenerante e integrare la natura nel percorso di recupero di una persona è fondamentale. Avere un senso di appartenenza, persone fidate intorno a sé e luoghi in cui ci si sente in pace può essere incredibilmente importante durante i periodi difficili”.