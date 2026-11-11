La Russia svela Garaiya-A1 (E), il nuovo drone con 1.000 km di gittata

La Russia amplia la propria offerta di sistemi d’arma senza pilota e punta a rafforzarne la presenza sui mercati internazionali. Tra le nuove piattaforme figura il Garpiya-A1 (E), sviluppato dal gruppo industriale Almaz-Antey e progettato per colpire obiettivi fissi fino a 1.000 chilometri di distanza. Il sistema, presentato a Mosca il 10 novembre, dispone di una testata superiore ai 50 chilogrammi e di un’autonomia di almeno sei ore.

Cosa sappiamo

Il Garpiya-A1 (E) utilizza il velivolo senza pilota BLA-D, caratterizzato da una configurazione aerodinamica ad ala volante, un’elica propulsiva posteriore e un motore a benzina. La struttura misura 3,4 metri di lunghezza, ha un’apertura alare di tre metri e raggiunge una massa al decollo di 250 chilogrammi.

Secondo le specifiche pubblicate da Rostec, il velivolo può raggiungere una velocità di almeno 170 km/h e operare a quote comprese tra 50 e 2.500 metri. La distanza massima percorribile è di almeno 1.000 chilometri, mentre la permanenza in volo raggiunge le sei ore. Il carico bellico supera i 50 chilogrammi.

Un altro parametro tecnico riguarda la precisione: il CEP (Circular Error Probable), indicatore della dispersione degli impatti rispetto al punto di mira, viene quantificato in non più di quattro metri. Il sistema è progettato per colpire obiettivi fissi attraverso coordinate geografiche definite prima della missione, con una traiettoria di volo gestita automaticamente.

Attacco in profondità e trasformazione delle capacità militari

La distanza operativa costituisce l’elemento caratterizzante del programma. Un velivolo con un raggio d’azione di 1.000 chilometri può raggiungere obiettivi situati ben oltre la linea del fronte, ampliando le possibilità di attacco contro installazioni militari, depositi logistici e infrastrutture strategiche. La combinazione tra autonomia, carico esplosivo e navigazione automatizzata risponde alle esigenze delle moderne operazioni a distanza, nelle quali la capacità di colpire le retrovie assume un peso crescente nella pianificazione militare.

Il Garpiya-A1 (E) è concepito per l’attacco di bersagli predeterminati e non va quindi confuso con i sistemi destinati principalmente alla ricognizione o alla ricerca autonoma di obiettivi. La sua configurazione privilegia missioni programmate su lunghe distanze, nelle quali il percorso viene stabilito prima del decollo.

La piattaforma si affianca ad altri sistemi russi destinati a impieghi differenti. Nell’offerta presentata ai Paesi membri dell’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva figurano anche il Lancet-E e il KUB-2-2E, quest’ultimo abbinato al velivolo da ricognizione Skat 350M. Si tratta di soluzioni rivolte a differenti esigenze operative, dalla ricognizione tattica all’attacco, che consentono all’industria russa di proporre una gamma articolata di tecnologie senza pilota.

Industria della difesa: Mosca guarda ai mercati internazionali

La commercializzazione del Garpiya-A1 (E) rientra nella strategia russa di espansione delle esportazioni militari. Il 21 agosto 2026, Rosoboronexport aveva annunciato l’avvio di una campagna internazionale dedicata al sistema, comunicando che Almaz-Antey aveva raggiunto la produzione in serie. La capacità industriale disponibile, secondo quanto riferito dalla società esportatrice, consentirebbe di sostenere eventuali commesse straniere senza compromettere le forniture destinate alle forze armate russe.

Un ulteriore aspetto riguarda la possibilità di trasferire parte della produzione nei Paesi interessati all’acquisizione della piattaforma. Rosoboronexport ha manifestato la disponibilità a negoziare accordi di fornitura e programmi di produzione localizzata. Questa formula potrebbe favorire rapporti industriali di lungo periodo, attraverso collaborazioni tecnologiche e accordi nel settore della difesa.

La promozione del velivolo presso il Forum internazionale sulla sicurezza collettiva di Mosca, al quale partecipano rappresentanti dei Paesi membri della CSTO, risponde anche a una precisa direttrice geopolitica. La Russia punta infatti a mantenere una presenza nel mercato degli armamenti eurasiatico e a consolidare i rapporti con gli Stati che continuano a considerare le forniture militari di Mosca una componente della propria cooperazione strategica. L’esportazione di sistemi senza pilota rappresenta, in questa prospettiva, uno strumento sia commerciale sia diplomatico, capace di sostenere la proiezione industriale russa all’estero.